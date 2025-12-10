Директор команды Усика заявил, что боксерское сообщество скоро узнает интересные новости о будущем украинца. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.
Что сказал Лапин о будущем Усика?
Лапин сообщил, что команда активно работает над будущим Усика. Он отметил, что публика увидит украинского боксера в ринге в следующем году.
Думаю, менеджер Эгис Климас скоро поделится с вами чем-то интересным. Я скажу так: в 2026 году мы снова увидим Усика в ринге. Всему свое время,
– сказал Лапин.
Напомним, что ранее Усик назвал следующего соперника в карьере. Украинский боксер хочет драться с Деонтеем Уайлдером.
Почему Усик хочет драться против Уайлдера?
Украинский боксер в интервью Sky Sports рассказал о том, почему хочет подраться с Уайлдером.
"Мне интересен этот поединок, потому что Деонтей был чемпионом мира, это известный, популярный и сильный парень. Я считаю, что Уайлдер входит в топ лучших супертяжей за последние десять лет", – объяснил боксер.
Что известно о следующем поединке Усика?
По информации СМИ, бой между Усиком и Уайлдером может состояться зимой – весной 2026 года. Среди потенциальных мест проведения поединка – Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки.
Отметим, что Уайлдер также высказался о бое с Усиком. Американский боксер заявил, что может победить украинского чемпиона завядкой удара с правой руки.
Также на кону поединка Усик – Уайлдер будет стоять титул WBC. Об этом попросил украинский боксер, чтобы не ждать обязательных претендентов.