Американский супертяжеловес высказался о бое с украинским чемпионом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.
Что Уайлдер сказал о бое с Усиком?
"Бронзового бомбардировщика" спросили о том, как он может победить украинского боксера. Уайлдер заявил, что рассчитывает на точный удар правой рукой, благодаря которому одолеет украинца.
В бою с Усиком мне нужно активно двигаться и работать джебом, чтобы найти свой удар правой рукой. Я верю, что если нормально приложусь с правой, то это будет разрушительным для любого соперника. Это будет нокаут,
– сказал Уайлдер.
Напомним, что Усик попросил добровольную защиту титула в WBC. Украинский боксер хочет, чтобы на кону поединка был чемпионский пояс.
Будет ли титул WBC на кону боя Усик – Уайлдер?
Маурисио Сулейман в интервью Sky Sports прокомментировал решение Усика защищать титул WBC в бою против Уайлдера. Президент Всемирного боксерского совета заявил, что организация предоставила разрешение украинцу по защите чемпионского пояса в бою с американцем.
"Если Усик действительно хочет драться с Уайлдером, то он доступен для этого боя. Деонтей находится в топ-10 рейтинга WBC и может стать соперником Усика в случае согласия обеих сторон", – высказался президент WBC.
Усик – Уайлдер: что известно о поединке?
Сейчас продолжаются переговоры относительно боя Усик – Уайлдер. По информации инсайдера Ленса Пагмайра, поединок может состояться в первой половине 2026 года в Лас-Вегасе или Техасе.
Отметим, президент WBC Сулейман также высказался о бое между Усиком и Уайлдером. Чиновник считает, что американский боксер заслужил свой шанс.
А вот Пол Малиньяджи разнес Усика за идею провести бой Уайлдером. Известный тренер из США считает, что с таким успехом украинскому боксеру лучше подраться против Владимира Кличко.