Вайлдер прокоментував можливий поєдинок з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

Як Вайлдер прокоментував можливий бій з Усиком?

"Бронзовий бомбардувальник" зізнався, які у нього були емоції, коли він почув про виклик від українського "Короля хевівейту". Вайлдер наголосив, що його серце почалося битися занадто швидко, але не тільки через майбутній бій.

Він заявив, що це сталося від цієї можливості. І поєдинок проти Усика багато, що означає для нього, адже українець незалежно від причини захотів зустрітися з ним у ринзі.

У мене з'явився шанс завоювати титул чемпіона світу в суперважкій вазі. Я переміг у попередньому бою і після цього отримаю шанс поборотися за пояс. Наступний рік буде дуже важливим в моїй кар'єрі. Коли бій з Усиком відбудеться, він змінить моє життя, адже я знову шокую світ,

– сказав Вайлдер.

Нещодавно стало відомо, з ким поб'ється Усик у разі перемоги над Вайлдером. Потенційний суперник українського боксера визначиться у іншому протистоянні.

З ким битиметься Усик після перемоги над Вайлдером?

За інформацією World Boxing News, на Усика чекає обов'язковий захист титулу WBC у разі перемоги над Вайлдером. Суперник українського боксера визначиться у бою між Агітом Кабаєлом та Дамяном Книбою.

Поєдинок німецького та польського боксерів відбудеться 10 січня 2025 року в Обергаузені. Нагадаємо, що перший є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі.

Усик – Вайлдер: що відомо про протистояння?