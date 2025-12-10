Барри Макгиган высказался о возможном бое Усик – Уайлдер. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Mirror.
Читайте также "Станет последним днем его боксерской карьеры": представитель Усика дал прогноз на Пол – Джошуа
Что Макгиган сказал о бое Усик – Уайлдер?
Легендарный боксер заявил, что Усику нужно будет настроиться на бой и ни в коем случае не нужно недооценивать Уайлдера. Ведь американский боксер имеет хороший удар и может победить нокаутом.
Он отметил, что пиковые времена Уайлдера уже прошли, но он все равно является опасным соперником для Усика. Макгиган оценил шансы боксеров в очном противостоянии.
Если он попадет с полной силой, то Усик упадет. Усик раньше других замечает, куда летят удары. Он один из лучших обученных тяжеловесов всех времен. Предусмотрительность – его самая большая сила, поэтому его так трудно поймать чисто. Если вы не можете попасть в цель, сила теряет смысл,
– сказал Макгиган.
Отметим, что недавно Уайлдер высказался о поединке против Усика. Более того, американский боксер рассказал, как сможет победить украинского чемпиона.
Что Уайлдер сказал о бое с Усиком?
В интервью talkSPORT американский боксер заявил, что может одолеть украинца благодаря точному удару правой рукой. Уайлдер также отметил, что в бою с Усиком нужно активно двигаться и работать джебом.
"Я верю, что если нормально приложусь с правой, то это будет разрушительным для любого соперника. Это будет нокаут", – сказал боксер.
Усик – Уайлдер: что известно о бое века?
Усик попросил у WBC добровольную защиту титула в бою с Уайледром. На что организация дала "зеленый свет" на просьбу украинского чемпиона.
Впоследствии в команде Усика отреагировали на решение боксера. Директор команды украинца Сергей Лапин заявил, что победа над американцем только укрепит наследие Александра.
Позже в СМИ раскрыли возможную дату и проведение поединка Усик – Уайлдер. Противостояние может состояться в первой половине 2026 года в Саудовской Аравии или США.