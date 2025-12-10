Барри Макгиган высказался о возможном бое Усик – Уайлдер. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Mirror.

Что Макгиган сказал о бое Усик – Уайлдер?

Легендарный боксер заявил, что Усику нужно будет настроиться на бой и ни в коем случае не нужно недооценивать Уайлдера. Ведь американский боксер имеет хороший удар и может победить нокаутом.

Он отметил, что пиковые времена Уайлдера уже прошли, но он все равно является опасным соперником для Усика. Макгиган оценил шансы боксеров в очном противостоянии.

Если он попадет с полной силой, то Усик упадет. Усик раньше других замечает, куда летят удары. Он один из лучших обученных тяжеловесов всех времен. Предусмотрительность – его самая большая сила, поэтому его так трудно поймать чисто. Если вы не можете попасть в цель, сила теряет смысл,

– сказал Макгиган.

Отметим, что недавно Уайлдер высказался о поединке против Усика. Более того, американский боксер рассказал, как сможет победить украинского чемпиона.

Что Уайлдер сказал о бое с Усиком?

В интервью talkSPORT американский боксер заявил, что может одолеть украинца благодаря точному удару правой рукой. Уайлдер также отметил, что в бою с Усиком нужно активно двигаться и работать джебом.

"Я верю, что если нормально приложусь с правой, то это будет разрушительным для любого соперника. Это будет нокаут", – сказал боксер.

Усик – Уайлдер: что известно о бое века?