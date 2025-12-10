Баррі Макгіган висловився про можливий бій Усик – Вайлдер. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Mirror.

Що Макгіган сказав про бій Усик – Вайлдер?

Легендарний боксер заявив, що Усику потрібно буде налаштуватися на бій і у ніякому разі не потрібно недооцінювати Вайлдера. Адже американський боксер має хороший удар та може перемогти нокаутом.

Він наголосив, що пікові часи Вайлдера вже минули, але він все одно є небезпечним суперником для Усика. Макгіган оцінив шанси боксерів в очному протистоянні.

Якщо він влучить із повною силою, то Усик впаде. Усик раніше за інших помічає, куди летять удари. Він один із найкраще навчених важковаговиків усіх часів. Завбачливість – його найбільша сила, тому його так важко зловити чисто. Якщо ви не можете влучити в ціль, сила втрачає сенс,

– звявив Макгіган.

Відзначимо, що нещодавно Вайлдер висловився про поєдинок проти Усика. Ба більше, американський боксер розповів, як зможе перемогти українського чемпіона.

Що Вайлдер сказав про бій з Усиком?

В інтерв'ю talkSPORT американський боксер заявив, що може здолати українця завдяки влучному удару правою рукою. Вайлдер також наголосив, що у бою з Усиком потрібно активно рухатися і працювати джебом.

"Я вірю, що якщо нормально прикладуся з правої, то це буде руйнівним для будь-якого суперника. Це буде нокаут", – сказав боксер.

Усик – Вайлдер: що відомо про бій століття?