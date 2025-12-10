Баррі Макгіган висловився про можливий бій Усик – Вайлдер. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Mirror.
Що Макгіган сказав про бій Усик – Вайлдер?
Легендарний боксер заявив, що Усику потрібно буде налаштуватися на бій і у ніякому разі не потрібно недооцінювати Вайлдера. Адже американський боксер має хороший удар та може перемогти нокаутом.
Він наголосив, що пікові часи Вайлдера вже минули, але він все одно є небезпечним суперником для Усика. Макгіган оцінив шанси боксерів в очному протистоянні.
Якщо він влучить із повною силою, то Усик впаде. Усик раніше за інших помічає, куди летять удари. Він один із найкраще навчених важковаговиків усіх часів. Завбачливість – його найбільша сила, тому його так важко зловити чисто. Якщо ви не можете влучити в ціль, сила втрачає сенс,
– звявив Макгіган.
Відзначимо, що нещодавно Вайлдер висловився про поєдинок проти Усика. Ба більше, американський боксер розповів, як зможе перемогти українського чемпіона.
Що Вайлдер сказав про бій з Усиком?
В інтерв'ю talkSPORT американський боксер заявив, що може здолати українця завдяки влучному удару правою рукою. Вайлдер також наголосив, що у бою з Усиком потрібно активно рухатися і працювати джебом.
"Я вірю, що якщо нормально прикладуся з правої, то це буде руйнівним для будь-якого суперника. Це буде нокаут", – сказав боксер.
Усик – Вайлдер: що відомо про бій століття?
Усик попросив у WBC добровільний захист титулу у бою з Вайледром. На що організація дала "зелене світло" на прохання українського чемпіона.
Згодом у команді Усика відреагували на рішення боксера. Директор команди українця Сергій Лапін заявив, що перемога над американцем лише зміцнить спадщину Олександра.
Пізніше у ЗМІ розкрили можливу дату та проведення поєдинку Усик – Вайлдер. Протистояння може відбутися у першій половині 2026 року у Саудівській Аравії або США.