Бывший абсолютный чемпион свои мысли высказал в интервью для Boxing News. Леннокс Льюис также сравнил Усика с Эвандером Холифилдом.

Что сказал Льюис об Усике?

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мыслями о еще одном эксабсолюте действующем боксере Александре Усике. Льюис отметил, что украинец хорошо показал бы себя на ринге в его времена.

Посмотрите, как сложилось у Эвандера Холифилда - Александр такого же роста и не хуже него,

– отметил Леннокс.

Он добавил, что Усик показал бы себя не хуже, чем многократный чемпион мира в тяжелом весе из США.

Что известно о Ленноксе Льюисе?

Леннокс Льюис в своей профессиональной карьере провел 41 поединок, потерпел лишь 2 поражения и 1 раз уступил. В его активе 32 нокаута. Свой последний бой он провел против Виталия Кличко в 2003 году, который закончился техническим нокаутом в 6 раунде и поражением украинца.

Кличко-старший хотел реванша, ведь потерпел поражение из-за простого рассечения. Впрочем Льюис завершил карьеру и не дал украинцу желаемого. Это при том, что, как сообщало BBC, Леннокс сразу после боя пообещал Виталию еще одну дуэль на ринге.

