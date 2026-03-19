Своими мыслями он поделился в интервью для ютуб-канала iFL TV. Итаума озвучил свое отношение к тому, почему Усик не хочет драться с ним.

Как Итаума отнесся к словам Усика?

Мозес Итаума рассказал, что Усик просто должен был что-то сказать для СМИ. Однако британец задал встречный вопрос, смог бы украинец нокаутировать Диллиана Уайта за минуту. Итаума выразил сомнение в этом, поэтому он и не согласен с тем, что он – "молодой парень, которого Усик сломает".

Послушайте, я имею огромное уважение к Усику. Люди могут быть не теми, кем они есть на камеру. Усик имеет что сказать СМИ. Он не будет выступать перед СМИ и изображать себя в негативном ключе. Поэтому я не обижаюсь, чувак,

– отметил Итаума.

Он добавил, что обязательно воспользуется шансом драться против Усика, если он когда-то возникнет.

Что думает Итаума о планах Усика?

По словам британского боксера, он чувствует, что люди хотят видеть что-то другое от Усика. Бой с Тайсоном Фьюри – это то же самое. Бой с Верховеном, большим поклонником которого является Итаума – это нечто другое, как и Фабио Уордли.

"Поэтому, послушайте, бой с Фабио – я понимаю. Бой с Рико – я понимаю. Со мной – я понимаю", – подчеркнул британец.

Стоит отметить, что Усик уже начал тренировочный лагерь в Испании. Он готовится к бою против Верховена, который состоится 23 мая в Гизе.

