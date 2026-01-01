За інформацією Boxing News, Олександр Усик може підписати контракт із американським промоутером. Повідомляється, що українець має одразу три варіанти для співпраці, передає 24 Канал.

З яким промоутером Усик може розпочати співпрацю?

Співпрацю із непереможним українцем хоче розпочати компанія Top Rank, яку очолює Боб Арум. Відомий промоутер славиться своєю роботою з іншими українськими зірками боксу – Василем Ломаченком, Олександром Гвоздиком та Денисом Берінчиком.

На посаду промоутера Усика претендують компанія PBC, яка співпрацює із Джервонтою Девісом, а також Golden Boy. Власником останньої є легенда боксу Оскар Де Ла Хойя.

Нагадаємо, що перед реваншем із Даніелем Дюбуа стало відомо про завершення багаторічної співпраці Усика із промоутером Олександром Красюком.

Також видання повідомило, що наступні бої Усика не будуть відбуватись у рамках Riyadh Season, яку очолює Туркі Аль-аш Шейх. Стало відомо, що Туркі нав'язував українцю зустріч із непереможним 20-річним британцем Мозесом Ітаумою. Однак у команді Олександра відмовились від такого двобою.

З ким Усик хоче побитись у 2026 році?

Олександр вже висловив своє бажання провести бій проти Деонтея Вайлдера. Сторони ведуть перемовини щодо зустрічі, яка може відбутись вже у першій половині 2026 року, якщо команди вдарять по руках.

World Boxing News повідомило дедлайн зустрічі. Усик може побитись проти зіркового американця у лютому березні 2026-го у Саудівській Аравії або Великій Британії. Також розглядається варіант із квітнем у США.

Які останні новини про Олександра Усика?