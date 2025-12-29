Американський боксер поділився очікуваннями від поєдинку проти "Короля хевівейту". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал IBA Boxing.

Що сказав Вайлдер по бій з Усиком?

"Бронзовий бомбардувальник" заявив, що усі знають про те, що Усик буде його наступним суперником. Американець наголосив, що українець кинув йому виклик, який він прийняв.

Я push the horses, I feel, I very feel». Який в мене план? Бути розумним, швидшим, використовувати мою маневреність, бути жорстким, зайти в ринг і нокаутувати його. Я відомий своєю потужністю, варто це продемонструвати. Я пройшов важкий шлях у своєму житті, але я повернувся і готовий здолати Усика,

– сказав Вайлдер.

Раніше Дерек Чісора висловився про бій між Усиком та Вайлдером. Він розповів, чому може зірватися потенційний поєдинок.

Чому бій Усик – Вайлдер може зірватися?

"Чісора заявив, що бій між Усиком та Вайлдером може зірватися, оскільки він сам претендує на поєдинок з американським боксером.

Моїм суперником буде Деонтей Вайлдер. Його викликав Усик? Викликати його і змусити когось за це заплатити – це зовсім різні речі. А я продам бій у Лондоні. Легко. Стадіон Тоттенхем. 55 тисяч глядачів. До побачення", – заявив Чісора.

Усик – Вайлдер: що відомо про поєдинок?