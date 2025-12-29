Американский боксер поделился ожиданиями от поединка против "Короля хевивейта". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал IBA Boxing.
Читайте также Усик "стрелял" в известного промоутера: забавное видео
Что сказал Уайлдер по бой с Усиком?
"Бронзовый бомбардировщик" заявил, что все знают о том, что Усик будет его следующим соперником. Американец отметил, что украинец бросил ему вызов, который он принял.
Я толкаю лошадей, Я чувствую, Я очень чувствую". Какой у меня план? Быть умным, быстрее, использовать мою маневренность, быть жестким, зайти в ринг и нокаутировать его. Я известен своей мощью, стоит это продемонстрировать. Я прошел трудный путь в своей жизни, но я вернулся и готов одолеть Усика,
– сказал Уайлдер.
Ранее Дерек Чисора высказался о бое между Усиком и Уайлдером. Он рассказал, почему может сорваться потенциальный поединок.
Почему бой Усик – Уайлдер может сорваться?
"Чисора заявил, что бой между Усиком и Уайлдером может сорваться, поскольку он сам претендует на поединок с американским боксером.
Моим соперником будет Деонтей Уайлдер. Его вызвал Усик? Вызвать его и заставить кого-то за это заплатить – это совсем разные вещи. А я продам бой в Лондоне. Легко. Стадион Тоттенхэм. 55 тысяч зрителей. До свидания", – заявил Чисора.
Усик – Уайлдер: что известно о поединке?
Сейчас продолжаются переговоры по организации боя Усик – Уайлдер. Как пишут СМИ, поединок может состояться в первой половине 2026 года в Саудовской Аравии или США.
Однако Эгис Климас недавно раскрыл более точные детали о проведении боя. Менеджер Усика рассказал, где и когда состоится противостояние.
Отметим, что боксеры будут драться за титул WBC, ведь украинец попросил у организации провести добровольную защиту чемпионского пояса.