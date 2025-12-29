Американский боксер поделился ожиданиями от поединка против "Короля хевивейта". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал IBA Boxing.

Что сказал Уайлдер по бой с Усиком?

"Бронзовый бомбардировщик" заявил, что все знают о том, что Усик будет его следующим соперником. Американец отметил, что украинец бросил ему вызов, который он принял.

Я толкаю лошадей, Я чувствую, Я очень чувствую". Какой у меня план? Быть умным, быстрее, использовать мою маневренность, быть жестким, зайти в ринг и нокаутировать его. Я известен своей мощью, стоит это продемонстрировать. Я прошел трудный путь в своей жизни, но я вернулся и готов одолеть Усика,

– сказал Уайлдер.

Ранее Дерек Чисора высказался о бое между Усиком и Уайлдером. Он рассказал, почему может сорваться потенциальный поединок.

Почему бой Усик – Уайлдер может сорваться?

"Чисора заявил, что бой между Усиком и Уайлдером может сорваться, поскольку он сам претендует на поединок с американским боксером.

Моим соперником будет Деонтей Уайлдер. Его вызвал Усик? Вызвать его и заставить кого-то за это заплатить – это совсем разные вещи. А я продам бой в Лондоне. Легко. Стадион Тоттенхэм. 55 тысяч зрителей. До свидания", – заявил Чисора.

Усик – Уайлдер: что известно о поединке?