В инстаграме READY TO FIGHT появилось забавное видео из подтрибунного помещения. В ролике Александр Усик имитировал стрельбу, передает 24 Канал.
Как Усик напугал промоутера Хирна?
Украинский боксер пытался напугать известного промоутера Эдди Хирна, который выходил в коридор. Однако Усику этого сделать не удалось. Хирн только посмеялся над поступком бывшего абсолютного чемпиона мира.
Видео, как Усик "стрелял" в Хирна
Также во время вечера бокса в Эр-Рияде Усик зажег на камеру танцами и жестами в ринг-сайде.
Что известно о вечере бокса в Эр-Рияде?
Боксерское событие The Ring V: Night of the Samurai состоялось 27 декабря 2025 года.
В главном бою вечера бокса сошлись Давид Пикассо и Наоя Иноуэ. На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира, которым владел японец, а также пояс от The Ring.
Иноуэ победил Пикассо по решению судей и стал первым боксером за последние 42 года, который защитил титул чемпиона The Ring четыре раза подряд в течение года.
Как Усик появился в ринге?
После объявления победителя главного боя в ринг вышел сам Усик. Александр поздравил японца с победой и даже взял у него автограф, сделав с ним совместное фото.
В своем профиле в инстаграме Усик также поздравил Иноуэ.
"Поздравляю! Ты продемонстрировал уровень настоящего чемпиона. Зрелищный бой и настоящий дух воина", – написал украинец.
Отметим, что Усик приехал на вечер бокса в Саудовскую Аравию в компании своей старшей дочери Елизаветы и директора его команды Сергея Лапина.