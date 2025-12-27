На кону поединка был статус абсолютного чемпиона мира японского боксера. Также боксеры сражались за "особый" пояс от The Ring, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Иноуэ – Пикассо?

Бой продлился все раунды, которые были указаны регламентами. Иноуэ не смог завершить поединок досрочно, хотя и доминировал все время, но все-таки одержал победу.

Японскому боксеру судьи отдали победу единогласным решением. Он также стал первым бойцом за 42 года, который защитил титул чемпиона The Ring четыре раза подряд в течение календарного года.

Пикассо же потерпел первое поражение в профессиональном ринге. До этого мексиканский боксер не проигрывал в 33 поединках.

Что известно об Иноуэ?