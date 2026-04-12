Льюис признал, что не очень хорошо знает соперника украинского боксера, но отметил отличную форму Усика и его серию без поражений. Об этом он рассказал на ютуб-канале Pro Boxing Fans.
Что сказал Льюис о бое Усик – Верховен?
Он прокомментировал бой между Усиком и Верховеном, который запланирован на 23 мая в Египте.
По словам британской легенды, он не видит боксера, который мог бы сейчас победить украинца.
Честно говоря, я не очень знаю другого парня (Верховена – ред. 24 Канал), но знаю, что Александр Усик еще никогда не проигрывал. Поэтому я смотрю на него и не думаю, что сейчас кто-то может его победить,
– сказал Льюис.
Он отметил безупречный рекорд Усика и его стабильные выступления на самом высоком уровне. Также Льюис признался, что мало знает о сопернике, поэтому считает украинца явным фаворитом.
Будет ли пресс-конференция Усика и Верхована перед боем?
- Поединок планируют провести неподалеку пирамид Гизы, и он получит название "Glory in Giza".
Первая совместная пресс-конференция между Усиком и Верховеном запланирована на 14 апреля в Лондоне. Начало в 19:00 по киевскому времени, сообщает luckypunchnet.
Для Рико Верховена этот бой станет одним из первых масштабных выходов в профессиональном боксе, тогда как Усик будет подходить к поединку как действующий чемпион мира и один из самых успешных супертяжей современности.