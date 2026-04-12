Льюис признал, что не очень хорошо знает соперника украинского боксера, но отметил отличную форму Усика и его серию без поражений. Об этом он рассказал на ютуб-канале Pro Boxing Fans.

Что сказал Льюис о бое Усик – Верховен?

Он прокомментировал бой между Усиком и Верховеном, который запланирован на 23 мая в Египте.

По словам британской легенды, он не видит боксера, который мог бы сейчас победить украинца.

Честно говоря, я не очень знаю другого парня (Верховена – ред. 24 Канал), но знаю, что Александр Усик еще никогда не проигрывал. Поэтому я смотрю на него и не думаю, что сейчас кто-то может его победить,

– сказал Льюис.

Он отметил безупречный рекорд Усика и его стабильные выступления на самом высоком уровне. Также Льюис признался, что мало знает о сопернике, поэтому считает украинца явным фаворитом.

