Британский боксер в интервью DAZN заявил, что хотел бы выступать в современную эпоху, чтобы иметь шанс выйти в ринг против Александра Усика. Льюис отметил, что такой бой принес бы ему большое удовольствие.
Что сказал Льюис об Усике?
Он выразил уважение к достижениям украинца, который сейчас владеет титулами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе и считается одним из сильнейших боксеров современности.
Знаете, я бы хотел драться в этом поколении. Я бы удовольствием подрался с Усиком. Александр – величайший чемпион нынешней эпохи, а я величайший чемпион своей эпохи,
– сказал Льюис.
Что известно о Ленноксе Льюисе?
- На любительском уровне Леннокс Льюис получил золото Олимпиады-1988 в Сеуле, победив в финале Риддика Боу, после чего в 1989 году перешел в профессионалы.
В профи-боксе он стал трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе (WBC, WBA, IBF) и абсолютным чемпионом. Провел 44 боя: 41 победа (32 нокаута), 2 поражения и 1 ничья.
Дрался с Майком Тайсоном, Эвандером Холифилдом и Виталием Кличко. Завершил карьеру 2003 года победой над Кличко.
После завершения выступлений, по данным Seconds Out, Льюис работает экспертом и комментатором по боксу, иногда анализирует современные поединки и остается влиятельной фигурой в мире этого вида спорта.