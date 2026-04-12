Британский боксер в интервью DAZN заявил, что хотел бы выступать в современную эпоху, чтобы иметь шанс выйти в ринг против Александра Усика. Льюис отметил, что такой бой принес бы ему большое удовольствие.

Что сказал Льюис об Усике?

Он выразил уважение к достижениям украинца, который сейчас владеет титулами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе и считается одним из сильнейших боксеров современности.

Знаете, я бы хотел драться в этом поколении. Я бы удовольствием подрался с Усиком. Александр – величайший чемпион нынешней эпохи, а я величайший чемпион своей эпохи,

– сказал Льюис.

Что известно о Ленноксе Льюисе?