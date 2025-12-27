На кону поєдинку був статус абсолютного чемпіона світу японського боксера. Також боксери билися за "особливий" пояс від The Ring, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Іноуе – Пікассо?

Бій тривав усі раунди, які були зазначені регламентами. Іноуе не зміг завершити поєдинок достроково, хоча і домінував увесь час, але все-таки здобув перемогу.

Японському боксеру судді віддали перемогу одноголосним рішенням. Він також став першим бійцем за 42 роки, який захистив титул чемпіона The Ring чотири рази поспіль протягом календарного року.

Пікассо ж зазнав першої поразки у професійному ринзі. До цього мексиканський боксер не програвав у 33 поєдинках.

Що відомо про Іноуе?