Американський блогер зазнав серйозних травм від Ентоні Джошуа та був прооперований. Після чого Джейк Пол розповів, чи здивував його нокаутуючий удар Ей Джея, пише 24 Канал із посиланням на BoxingScene.

Чим займатиметься Пол після поразки від Джошуа?

Пол-молодший оцінив удар суперника, але запевнив, що не був здивований його силою.

Джейк додав, чим займатиметься після поразки від Джошуа. Пол не поспішає повертатись у ринг. Колишній суперник Ей Джея розповів, що збирається піти у відпустку під час якої хоче підтримати свою кохану Ютту на зимових Олімпійських іграх-2026.

До слова. Олімпіада триватиме протягом 6 – 22 лютого 2026 року.

Я збираюся взяти відпустку, щоб підтримати Ютту на Олімпіаді. Вона збирається переїхати до Пуерто-Рико. Можливо, займусь сноубордингом чи чимось таким,

– сказав Джейк.

Також Пол зізнався, що готовий стати батьком.

Що відомо про стан здоров'я Пола?

Після бою стало відомо про госпіталізацію Джейка. Джошуа зламав блогеру щелепу у двох місцях. Йому була проведена операція зі встановленням титанових пластин. Також Полу видалили декілька зубів.

Згодом з'явились світлини Пола із кисневою маскою. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк зазначив, що найбільше занепокоєння викликають можливі наслідки струсу мозку в Пола, який не є професійним спортсменом.

Джошуа та Пол відсторонили від боксу. Ентоні отримав лише 7 днів, а от Джейк – аж 30 із можливим продовженням терміну відсторонення.

Пол може закінчити кар'єру боксера?

Промоутер Едді Хірн у коментарі Аріелю Хельвані повідомив нові деталі здоров'я Джейка. Він припустив, що після такого бою Пол більше ризикує ніколи не боксувати.

"Він, можливо, більше ніколи не зможе боксувати. Про це майже ніхто не говорить. Люди думають, що це просто – тобі з’єднують щелепу дротами, закручують кілька гвинтів і ти йдеш далі. Але було багато бійців, які ламали щелепу та більше ніколи не виходили в ринг. І так, "ну ні, той момент може і був справжнім, але все інше…ніби ми тут актори. Усе було на 100 відсотків реально. Не було жодної стратегії, жодної угоди, жодного сценарію", – сказав Хірн.