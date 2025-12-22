Після бою "Ей Джея" та Пола відсторонили від боксу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.

Чому Джошуа та Пола відсторонили від боксу?

Британський боксер у шостому раунді нокаутував американського блогера. Після бою виявилося, що у Джейка перелом щелепи у двох місцях.

Атлетична комісія Флориди наклала на блогера 30-денне відсторонення термін якого може бути подовжений – усе залежить від подальших медичних висновків.

Продовження може і статися, адже Пол переніс операцію на щелепі. Переможець бою Джошуа також отримав відсторонення – він не може битися протягом семи днів, щоб уникнути шкоди здоров'ю.

Нагадаємо, що після бою Джошуа висловився про Пола. Також британський боксер кинув виклик Тайсону Ф'юрі.

Що сказав Джошуа після бою з Полом?

Як повідомляє Netflix Sports, Джошуа висловив повагу Полу за його бокс, адже він тричі побував у нокдауні, але все одно піднімався. Щодо Ф'юрі, то "Ей Джей" виступив із гучною заявою.

"Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками", – заявив Джошуа.

Що відомо про майбутнє Джошуа?