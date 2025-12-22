После боя "Эй Джея" и Пола отстранили от бокса. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.
Почему Джошуа и Пола отстранили от бокса?
Британский боксер в шестом раунде нокаутировал американского блогера. После боя оказалось, что у Джейка перелом челюсти в двух местах.
Атлетическая комиссия Флориды наложила на блогера 30-дневное отстранение срок которого может быть продлен – все зависит от дальнейших медицинских заключений.
Продление может и произойти, ведь Пол перенес операцию на челюсти. Победитель боя Джошуа также получил отстранение – он не может драться в течение семи дней, во избежание вреда здоровью.
Напомним, что после боя Джошуа высказался о Поле. Также британский боксер бросил вызов Тайсону Фьюри.
Что сказал Джошуа после боя с Полом?
Как сообщает Netflix Sports, Джошуа выразил уважение Полу за его бокс, ведь он трижды побывал в нокдауне, но все равно поднимался. Что касается Фьюри, то "Эй Джей" выступил с громким заявлением.
"Я стряхнул с себя ржавчину и не могу дождаться, чтобы войти в 2026 год. И если Тайсон Фьюри настолько серьезен, как он об этом говорит, если он готов отложить твиттер и надеть перчатки – пусть выходит и дерется. Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками", – заявил Джошуа.
Что известно о будущем Джошуа?
Эдди Хирн высказался относительно дальнейшей карьеры Джошуа. Промоутер заявил, что британец хотел бы подраться с Фабио Уордли за титул WBO, но скорее всего, он будет драться с Фьюри.
Недавно в СМИ появилась информация, что Джошуа и Фьюри договорились о поединке в первой половине 2026 года.
В случае победы в возможном бою против Уордли Джошуа может в третий раз подраться против Александра Усика, если украинец захочет вернуть титул.