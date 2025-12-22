Поєдинок закінчився нокаутом для Джейка Пола у шостому раунді. Перед цим блогер двічі побував у нокдауні у п'ятій трихвилинці, а після третього у шостому раунді вже не зміг продовжити двобій. Ентоні Джошуа яскраво відсвяткував свою перемогу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail Sport.

До теми Джошуа нокаутував Пола, який тричі побував у нокдауні

Як Джошуа влаштував шоу після перемоги над Полом?

На пресконференції після бою Ентоні не приховував свого гарного настрою та позитивних емоцій. Джошуа вдався до гумору, пожартувавши із Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Ей Джей спародіював обох супертяжів.

Ентоні майже ідеально відтворив голос "Циганського короля" відповідаючи на запитання про можливу британську битву проти Тайсона. У такому ж стилі Ей Джей повторив коронну фразу Усика, коли звертався до Ф'юрі "Жадібне пузо".

Відео, як Джошуа спародіював Усика та Ф'юрі

Джошуа викликав Ф'юрі на бій?

Після бою проти Пола Джошуа у коментарі Netflix Sports звернувся до "Циганського короля". Ентоні закликав Тайсона виходити у ринг та менше балакати.

"Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками", – сказав Джошуа.

До слова, ще раніше авторитетний журнал The Ring анонсувало повернення Ф'юрі заради битви проти Джошуа. Повідомлялось, що британська зустріч Джошуа – Ф'юрі може очолити вечір боксу Riyadh Season у наступному 2026 році.

Що відомо про підготовку Джошуа до бою із Полом?