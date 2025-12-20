Багато хто прогнозував перемогу Ентоні Джошуа вже у першому раунді. Однак Джейк Пол вистояв майже шість повних раундів, інформує 24 Канал.

Як Джошуа нокаутував Пола?

По ходу п'ятого раунду Джейк двічі побував у нокдауні. Але зумів продовжити двобій. Проте у шостій трихвилинці протистояння було завершене. Джошуа затиснув суперника на кута рингу та почав безжально лупцювати Пола, після одного із потужних ударів Джейк просто не витримав та третє за бій опинився на канвасі.

Цікаво, що Пол і в цьому моменті доволі швидко підійнявся на ноги, але рефері не дозволив Полу-молодшому продовжити битву.

Джошуа нокаутував Пола у шостому раунді.

Як Джошуа нокаутував Пола: дивіться відео

Anthony Joshua knocks out Jake Paul in the 6th #JakeJoshua pic.twitter.com/RZPGtBh38w — MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) December 20, 2025

Скільки Пол і Джошуа заробили за бій?

Обидва гарантовано зароблять по 50 мільйонів доларів. Заробіток Джошуа зросте до 60 мільйонів завдяки переглядам трансляції.

Натомість Пол заробить дещо більше – від 75-ти до 100-та мільйонів доларів. У Джейка є перевага через те, що він є співвласником промоутерської компанії MVP та бере участь у розподілі комерційних доходів, зокрема від угоди із Netflix.

Однак це гонорари про які йшла мова у ЗМІ та від інсайдерів.

Що сказав Джошуа після переможного бою?

Після тріумфу у Маямі Ентоні подякував публіці за підтримку та відзначив Пола. Ентоні у коментарі Netflix Sports розкрив свою головну мету на цей двобій. Команда британця поставила перед ним завданням дістатись до суперника, притиснути його та завдати шкоди, що йому і вдалось зробити.

"Це зайняло трохи більше часу, ніж я очікував, але правий удар знайшов свою ціль. Джейк Пол сьогодні виступив доволі добре. Я хочу віддати йому належне. Він піднімався знову і знову. Для нього в ринзі було важко, але він продовжував шукати шлях, намагався. Для цього потрібна справжня мужність. Кожен, хто виходить у ринг і підіймає рукавиці, заслуговує на повагу. Тож ми маємо віддати Джейкові належне за те, що він знову і знову намагався. Молодець", – заявив Джошуа.

Після чого Ей Джей звернувся до Тайсона Ф'юрі, закликавши його провести очний двобій.