Протистояння відбудеться в американському місті Маямі. Це буде офіційний двобій, але на кону не стоятиме жоден титул, але заробітки боксерів за нього будуть дуже солідними, інформує 24 Канал.

Цікаво Пол – Джошуа: який прогноз та хто фаворит бою у Маямі

Які гонорари за бій Пол – Джошуа?

Офіційних гонорарів не було розкрито. Натомість є декілька інсайдів щодо орієнтовних сум від британських ЗМІ.

За їх даними, обидва боксери поповнять свої гаманці гарантованою сумою у вигляді 50 мільйонів доларів. Однак це далеко не фінальна сума заробітку обох боксерів. До прикладу, Джошуа може заробити за цей бій близько 60 мільйонів доларів. Його дохід включає фіксований гонорар та бонуса за перегляди.

Натомість Пол-молодший може отримати від 75-ти до 100-та мільйонів доларів. Джейк має певну перевагу над британським супертяжем через те, що він є співвласником промоутерської компанії MVP та бере участь у розподілі комерційних доходів, зокрема від угоди із Netflix.

Де і коли дивитись протистояння?

У прямому етері бій Пол – Джошуа покаже платформа Netflix. Для перегляду вечора боксу необхідно буде мати передплату на підписки – від "Базової" до "Преміум". Вартість передплати стартує від 4,99 євро на місяць (орієнтовно від 250 гривень). Безплатний перегляд не передбачено.

Трансляція основного карду боксерського шоу у Маямі розпочнеться о 03:00 (за Києвом). Бій Пол – Джошуа розпочнеться не раніше 07:00 ранку 20 грудня (за київським часом).

Що відомо про бій Пол – Джошуа?