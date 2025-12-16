Зокрема, Дерек Чісора поділився думками про кар'єру Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал DukeBox.

Що сказав Чісора про кар'єру Усика?

Британський боксер наголосив, що він чув про те, що зараз Усик перебуває в Дубаї та їсть багато солодкого та насолоджується життям. Чісора вважає, що український чемпіон робить неправильно, утримуючи усі титули у надважкій вазі.

Те, що робить Олександр Усик у боксі, – це неправильно. Я поясню чому. Ти не можеш утримувати всі пояси. Якщо ти не хочеш битися за всі титули, просто віддай ще кілька і залиш собі один,

– висловився Дерек.

Також Чісора відповів на питання, чи бився б він за один із чемпіонських титулів, який може звільнити Усик.

"Так, але потрібно розуміти, що жоден промоутер не викладе 20 мільйонів для Олександра, щоб він приїхав і побився. Тому що вони знають, що він виграє бій. Ось наскільки він хороший. Ми дали йому Джошуа – він побив його двічі. Двічі Ф’юрі, двічі Даніеля Дюбуа", – резюмував боксер.

Нагадаємо, що нещодавно Усик відмовився від титулу WBO, який перейшов до Фабіо Вордлі. Пізніше українець пояснив, чому звільнив чемпіонський пояс.

Чому Усик відмовився від титулу WBO?

В інтерв'ю Boxing King Media Усик пояснив, що є спорт, і є бізнес. Український боксер наголосив, що йому нецікаво битися про Вордлі.

"Якщо б виграв Паркер, для мене це було б цікаво. Виграв Вордлі – для мене це не цікаво. Кажу як є. Добре, забирайте пояс, боксуйте, можливо, пізніше ми поб’ємося разом у великому поєдинку. Я думаю так", – сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик визначився з наступним суперником. Український "Король хевівейту" висловив бажання битися проти Деонтея Вайлдера.

Що відомо про наступний бій Усика?