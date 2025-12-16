В частности, Дерек Чисора поделился мыслями о карьере Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал DukeBox.

Читайте также Известный промоутер назвал причину, почему Уайлдеру не надо драться с Усиком

Что сказал Чисора о карьере Усика?

Британский боксер отметил, что он слышал о том, что сейчас Усик находится в Дубае и ест много сладкого и наслаждается жизнью. Чисора считает, что украинский чемпион делает неправильно, удерживая все титулы в супертяжелом весе.

То, что делает Александр Усик в боксе, – это неправильно. Я объясню почему. Ты не можешь удерживать все пояса. Если ты не хочешь драться за все титулы, просто отдай еще несколько и оставь себе один,

– высказался Дерек.

Также Чисора ответил на вопрос, дрался бы он за один из чемпионских титулов, который может освободить Усик.

"Да, но нужно понимать, что ни один промоутер не выложит 20 миллионов для Александра, чтобы он приехал и подрался. Потому что они знают, что он выиграет бой. Вот насколько он хорош. Мы дали ему Джошуа – он побил его дважды. Дважды Фьюри, дважды Даниэля Дюбуа", – резюмировал боксер.

Напомним, что недавно Усик отказался от титула WBO, который перешел к Фабио Уордли. Позже украинец объяснил, почему освободил чемпионский пояс.

Почему Усик отказался от титула WBO?

В интервью Boxing King Media Усик объяснил, что есть спорт, и есть бизнес. Украинский боксер подчеркнул, что ему неинтересно драться о Уордли.

"Если бы выиграл Паркер, для меня это было бы интересно. Выиграл Уордли – для меня это не интересно. Говорю как есть. Хорошо, забирайте пояс, боксируйте, возможно, позже мы подеремся вместе в большом поединке. Я думаю так", – сказал Усик.

Напомним, что Усик определился со следующим соперником. Украинский "Король хевивейта" выразил желание драться против Деонтея Уайлдера.

Что известно о следующем бое Усика?