Протистояння Джейка Пола проти Ентоні Джошуа відбудеться в американському місті Маямі. Напередодні цього бою тотальну перевагу віддають саме британському супертяжу, який не проводив офіційних поєдинків вже понад рік, інформує 24 Канал.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?

Мало хто вірить у те, що Полу-молодшому вдасться перебити Ей Джея. Тим паче, що Джошуа вирішив змінити тактику підготовки та почав працювати із командою Олександра Усика. Ентоні готується до найближчого двобою під пильним керівництвом українського наставника Єгора Голуба, який привів іншого українця Дениса Берінчика до титулу чемпіона світу.

Хіба що у перемогу блогера вірить промоутер Оскар Де Ла Хойя. Він на своїй сторінці в інстаграмі спрогнозував успіх Джейка нокаутом.

"Насправді я з нетерпінням чекаю на бій Джейка Пола проти Ентоні Джошуа на Netflix. Я ставлю на перемогу Джейка нокаутом", – написав промоутер.

Натомість український боксер Олександр Гриців у коментарі 24 Каналу розповів, що у Пола просто немає шансів у бою проти Джошуа. Він навіть не уявляє внаслідок чого Джейк може здобути перемогу у ніч із 19-го на 20-те грудня.

Нагадаємо, що бій триватиме не більше восьми раундів.

Прогноз букмекера

Джошуа – явний фаворит бою по лінії betking. На його перемогу дають 1,11. Натомість звитягу Пола оцінюють коефіцієнтом 8. Нічия – 21.

Успіх Пола нокаутом або перемога Джейка за рішенням суддів оцінена однаковим коефіцієнтом 15. Найімовірніше, що Ентоні нокаутує суперника – 1,27. А от звитяга Джошуа за рішенням суддів оцінена у 5 рівно.

*Коефіцієнти подані станом на 17:43 17.12.2025

Де дивитись бій Пол – Джошуа?

У прямому етері вечір боксу покаже платформа Netflix. Для перегляду бою Пол – Джошуа необхідно буде мати або зробити передплату на підписки – від "Базової" до "Преміум".

Вартість передплати стартує від 4,99 євро на місяць (орієнтовно від 250 гривень). Безплатний перегляд боксерського шоу не передбачається.

Трансляція основного карду шоу у Маямі розпочнеться о 03:00. Двобій між Джошуа та Полом розпочнеться не раніше 07:00 ранку 20 грудня (за київським часом).

Який прогноз на бій зробив Усик?

Олександр Усик в інтерв'ю All The Smoke Boxing розповів, скільки триватиме бій Пол – Джошуа. Непереможний українець прогнозує лише один раунд.

"На мою думку – один раунд. Я з Ентоні двічі бився, його джеб… Подивіться (показує на брови – 24 канал) Це від його джеба. Бум", – сказав Усик.

Водночас українець розповідав, що буде молитись за Пола, з яким він хоче провести бій в октагоні за правилами змішаних єдиноборств.