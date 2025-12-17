За свою кар'єру "Ей Джей" був чемпіоном світу та перемагав на Олімпійських іграх. Що відомо про британського боксера та цікаві факти із життя спортсмена – розповідає 24 канал.

Яким було дитинство Джошуа?

Зірковий боксер народився 5 жовтня 1989 року в англійському Вотфорді. Батько "Ей Джея", Роберт, за походженням був нігірійцем та ірландцем, а мама ексчемпіона світу Ета Одусанії – нігерійкою.

Окрім того, у Джошуа є дві сестри – Лоретта й Джанет, а також брат – Джакоб. До того, як піти у школу він жив у Нігерії, але зрештою боксер переїхав в Англію, де пішов у навчальний заклад.

Джошуа у дитинстві / Фото з відкритих джерел

У дитинстві "Ей Джей" захоплювався футболом та легкою атлетикою. Зокрема, вже тоді майбутня зірка боксу володів хорошою витривалістю, швидкістю та силою.

Джошуа мав непростий характер та велику кількість енергії, яку використував для гри у футбол та хуліганства. Британський боксер брав участь у вуличних бійках, а також торгував марихуаною.

Пізніше в одному з інтерв'ю для BBC ексчемпіон світу розповів, що він також вживав заборонену речовину з 13 років. Проте британець зміг кинути шкідливу звичку та початки прогресувати.

Якщо ви не можете позбутися відволікаючих факторів у своєму житті, то ви не зможете повністю зосередитися на вдосконаленні себе як спортсмена.. Коли я кинув курити марихуану, то зміг прогресувати,

– розповідав Джошуа.

Відзначимо, що у 17 років "Ей Джей" за порадою свого кузена перебрався до Лондона, де почав відвідувати секцію боксу. Тоді кумирами майбутньої зірки хевівейту були Мухаммед Алі та Конор МакГрегор.

Що відомо про аматорську кар'єру Джошуа?

Кар'єру у любительському рингу британець розпочав у 18 років. З самого початку він перемагав досвідчених суперників, але зрештою міг покинути бокс та не стати зіркою.

"Ей Джей" курив та влаштовував вечірки. Однак його першому тренеру Шону Мерфі вдалося відмовити британського боксера повісити рукавички на цвях та взятися за голову.

Я був готовий послати бокс кудись подалі. Це були безтурботні дні, але бокс дозволив мені змінити життя. Коли я був молодшим, у мене були неприємності, навіть судові справи. Тренер дав мені зрозуміти, як забути про своє "я" і виконувати інструкції, якщо хочеш чогось досягти. Шон говорив: "Заткнися, йди працювати і припини балакати,

– ділився боксер.

У результаті у 2011 році Джошуа став віцечемпіоном світу, поступившись візаві з Азербайджану – Магомедрасули Меджидову на турнірі. Проте навіть завдяки "сріблу" британець кваліфікувався на Олімпійські ігри у Лондоні.

Вже за рік "Ей Джей" завоював "золото" на Олімпіаді. У фіналі боксерського турніру він здолав італійця Роберто Каммареле.

Джошуа переміг на Олімпіаді у Лондоні / Фото Getty Images

Одразу після перемоги на Іграх-2012 у Лондоні Джошуа розпочав кар'єру у профі-ринзі.

Як Джошуа дійшов до бою з Кличком?

У 2014 році британець здолав росіянина Дениса Бахтова, ставши володарем титулу WBC International.

Згодом він провів декілька успішних захистів та зустрівся з Ділліаном Вайтом у грудні 2015 року. "Ей Джей" зміг нокаутувати земляка та піднятися на перше місце у рейтингу IBF та побитися з чемпіоном світу Чарльзом Мартіном.

Британський боксер переміг Мартіна та завоював титул IBF. Згодом Джошуа вдало захистив чемпіонські пояси у боях з Домініком Бризілом та Еріком Моліною.

І вже у 2017 році "Ей Джей" зустрівся з Володимиром Кличком. Британський боксер нокаутував "Доктора Сталевого Молота" у 11 раунді поєдинку, завоювавши ваканті титули WBA Super та IBO у надважкій вазі.

Зазначимо, що для Кличка це був останній бій у кар'єрі. Після поразки від британця він покинув професійний ринг.

У 2021 році Джошуа зустрівся з Олександром Усиком у Лондоні. Поєдинок тривав усю дистанцію у 12 раундів та завершився перемогою українця, який залишив візаві без титулів.

Що відомо про особисте життя Джошуа?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, британський боксер тривалий час перебував у шлюбі зі шкільною подругою та вчителькою танців – Ніколь Осборн. Окрім того, восени 2015 року вона народила сина Джошуа – Джозефа Бейлі.

Джошуа з сином Джозефом / Фото з інстаграму боксера

Пізніше пара розлучилася, а син залишився з "Ей Джеєм". Відзначимо, що Джошуа добре висловлювався про свою ексдружину, а також придбав для неї квартиру у Лондоні за півмільйона фунтів стерлінгів.

Також британцю приписували романи з акторками Беллою Хадід та Карою Делевінь, а також співачкою Ритою Орою. Проте чутки про відносини залишилися лише чутками.