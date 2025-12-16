Карен Чухаджян поділився думками про бій між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Lucky Punch.
Читайте також Колишній чемпіон UFC зробив цікавий прогноз на один з найгучніших боїв року
Що сказав Чухаджян про бій Пол – Джошуа?
Український боксер очікує перемогу Джошуа у поєдинку з Полом. Ба більше, Чухаджян вважає, що британець переможе американського блогера нокаутом.
Він наголосив, що не бачить шансів у Пола в поєдинку з Джошуа. За словами Карена, у них дуже різний рівень.
Якщо там немає якихось домовленостей, то Джошуа змете Пола. Можливо, вони побоксують до першого гарного влучання. Повторюсь, що, шансів для перемоги Джейка Пола я не бачу,
– сказав Чухаджян.
Раніше Оскар Де Ла Хоя поділився думками про бій Пол – Джошуа. Колишній чемпіон світу зробив божевільний прогноз на поєдинок.
Хто переможе на думку Де Ла Хої?
Колишній боксер, а нині промоутер у своєму інстаграмі заявив, що Пол переможе Джошуа в очному протистоянні.
"Насправді я з нетерпінням чекаю на бій Джейка Пола проти Ентоні Джошуа на Netflix. Я ставлю на перемогу Джейка нокаутом", – написав ексчемпіон світу.
Що відомо про бій Пол – Джошуа?
Боксери битимуться в ніч з 19 на 20 грудня у Маямі. Стримінгова платформа Netflix транслюватиме поєдинок між британцем та американцем.
Відзначимо, що за даними ЗМІ Пол та Джошуа отримають за поєдинок шалені кошти. Кожен з них заробить по 70 мільйонів фунтів стерлінгів.
Окрім того, поєдинок триватиме вісім раунді. Двобій пройде на арені "Kaseya Center".