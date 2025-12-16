Карен Чухаджян поділився думками про бій між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Lucky Punch.

Що сказав Чухаджян про бій Пол – Джошуа?

Український боксер очікує перемогу Джошуа у поєдинку з Полом. Ба більше, Чухаджян вважає, що британець переможе американського блогера нокаутом.

Він наголосив, що не бачить шансів у Пола в поєдинку з Джошуа. За словами Карена, у них дуже різний рівень.

Якщо там немає якихось домовленостей, то Джошуа змете Пола. Можливо, вони побоксують до першого гарного влучання. Повторюсь, що, шансів для перемоги Джейка Пола я не бачу,

– сказав Чухаджян.

Раніше Оскар Де Ла Хоя поділився думками про бій Пол – Джошуа. Колишній чемпіон світу зробив божевільний прогноз на поєдинок.

Хто переможе на думку Де Ла Хої?

Колишній боксер, а нині промоутер у своєму інстаграмі заявив, що Пол переможе Джошуа в очному протистоянні.

"Насправді я з нетерпінням чекаю на бій Джейка Пола проти Ентоні Джошуа на Netflix. Я ставлю на перемогу Джейка нокаутом", – написав ексчемпіон світу.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?