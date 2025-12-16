Карен Чухаджян поделился мыслями о бое между Джошуа и Полом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Lucky Punch.

Что сказал Чухаджян о бое Пол – Джошуа?

Украинский боксер ожидает победу Джошуа в поединке с Полом. Более того, Чухаджян считает, что британец победит американского блогера нокаутом.

Он отметил, что не видит шансов у Пола в поединке с Джошуа. По словам Карена, у них очень разный уровень.

Если там нет каких-то договоренностей, то Джошуа сметет Пола. Возможно, они побоксируют до первого хорошего попадания. Повторюсь, что, шансов для победы Джейка Пола я не вижу,

– сказал Чухаджян.

Ранее Оскар Де Ла Хойя поделился мыслями о бое Пол – Джошуа. Бывший чемпион мира сделал сумасшедший прогноз на поединок.

Кто победит по мнению Де Ла Хойи?

Бывший боксер, а ныне промоутер в своем инстаграме заявил, что Пол победит Джошуа в очном противостоянии.

"На самом деле я с нетерпением жду бой Джейка Пола против Энтони Джошуа на Netflix. Я ставлю на победу Джейка нокаутом", – написал экс-чемпион мира.

Что известно о бое Пол – Джошуа?