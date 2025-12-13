Деметриус Джонсон высказался о бое между Джошуа и Полом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Mighty.

Что сказал Джонсон о бое Джошуа – Пол?

Бывший чемпион UFC отметил, что "Эй Джей" ранее уже проигрывал нокаутом. И происходило это из-за того, что Джошуа пропускал какие-то нелогичные удары от соперников.

Джонсон считает, что у Пола есть шанс попасть в цель и свергнуть британца. Он заявил, что Джошуа должен "сесть на велосипед и переиграть пацана боксом".

Если он так и сделает, то уничтожит Джейка. Но я сомневаюсь, что он пойдет на это. Думаю, он попытается что-то кому-то доказать,

– сказал Джонсон.

Отметим, что ранее Дерек Чисора обратился к Джошуа. Ветеран бокса написал тайное письмо британскому боксеру.

Что Чисора написал Джошуа?

По информации Seconds Out, Чисора в сообщении отметил, что Джошуа должен завершить бой не позднее пятого раунда. Иначе болельщики начнут сомневаться в британском боксере.

"Ты не можешь проходить более пяти раундов с этим парнем. Ты должен разобраться с ним за один или два раунда. Хочу видеть кровь и вылетающие зубы, ", – написал Чисора.

Пол – Джошуа: что известно о поединке?