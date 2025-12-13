Деметріус Джонсон висловився про бій між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Mighty.

Читайте також Пол – Джошуа: з'явився офіційний трейлер до одного з найгучніших боїв року

Що сказав Джонсон про бій Джошуа – Пол?

Колишній чемпіон UFC наголосив, що "Ей Джей" раніше вже програвав нокаутом. І ставалося це через те, що Джошуа пропускав якісь нелогічні удари від суперників.

Джонсон вважає, що у Пола є шанс влучити у ціль і повалити британця. Він заявив, що Джошуа має "сісти на велосипед і переграти пацана боксом".

Якщо він так і зробить, то знищить Джейка. Але я сумніваюся, що він піде на це. Думаю, він спробує щось комусь довести,

– сказав Джонсон.

Відзначимо, що раніше Дерек Чісора звернувся до Джошуа. Ветеран боксу написав таємний лист британському боксеру.

Що Чісора написав Джошуа?

За інформацією Seconds Out, Чісора у повідомленні наголосив, що Джошуа має завершити бій не пізніше п'ятого раунду. Інакше вболівальники почнуть сумніватися у британському боксері.

"Ти не можеш проходити більше п’яти раундів із цим хлопцем. Ти маєш розібратися з ним за один чи два раунди. Хочу бачити кров і зуби, що вилітають", – написав Чісора.

Пол – Джошуа: що відомо про поєдинок?