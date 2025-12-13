Деметріус Джонсон висловився про бій між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Mighty.
Читайте також Пол – Джошуа: з'явився офіційний трейлер до одного з найгучніших боїв року
Що сказав Джонсон про бій Джошуа – Пол?
Колишній чемпіон UFC наголосив, що "Ей Джей" раніше вже програвав нокаутом. І ставалося це через те, що Джошуа пропускав якісь нелогічні удари від суперників.
Джонсон вважає, що у Пола є шанс влучити у ціль і повалити британця. Він заявив, що Джошуа має "сісти на велосипед і переграти пацана боксом".
Якщо він так і зробить, то знищить Джейка. Але я сумніваюся, що він піде на це. Думаю, він спробує щось комусь довести,
– сказав Джонсон.
Відзначимо, що раніше Дерек Чісора звернувся до Джошуа. Ветеран боксу написав таємний лист британському боксеру.
Що Чісора написав Джошуа?
За інформацією Seconds Out, Чісора у повідомленні наголосив, що Джошуа має завершити бій не пізніше п'ятого раунду. Інакше вболівальники почнуть сумніватися у британському боксері.
"Ти не можеш проходити більше п’яти раундів із цим хлопцем. Ти маєш розібратися з ним за один чи два раунди. Хочу бачити кров і зуби, що вилітають", – написав Чісора.
Пол – Джошуа: що відомо про поєдинок?
Британський боксер зустрінеться з американським блогером 19 грудня 2025 року. Місце проведення поєдинку – Маямі.
Транслюватиме вечір боксу стримінгова платформа Netlix. Переглянути подію можна буде безкоштовно.
Нещодавно Джошуа кумедно прокоментував майбутній бій з Полом. Він наголосив, що нібито блогер використав ШІ, щоб оцінити свої шанси у поєдинку.