Заява голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг з'явилася у відповідь на критику через нібито зниження його інтересу до боксу. Про це повідомляє Boxing King Media.

Промоутер нагадав, що нещодавно організував великий бій між Шакуром Стівенсоном і Теофімо Лопесом на "Медісон Сквер Гарден", а також протистояння Раяна Гарсії та Маріо Барріоса у Лас-Вегасі.

Туркі заінтригував новими мегафайтами за участю Усика, Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Сауля Альвареса та Раяна Гарсії.

Найближчим часом відбудеться бій Тайсона Ф'юрі проти Арсланбека Махмудова у Лондоні, а також чемпіонський поєдинок Олександр Усик – Ріко Верховен. Ми завершуємо переговори щодо вересневого бою Сауля Альвареса в рамках Riyadh Season, плануємо два бої для Ентоні Джошуа, ще один для Ф'юрі та ще один для Раяна в другій половині року,

– заявив промоутер.

Він додав: "Ось такий у мене графік на цей рік, коли я "зайнятий" і "не зацікавлений".

Коли відбудуться найближчі топ-бої?

Ф'юрі – Махмудов (11 квітня)

Уже 11 квітня на ринг повернеться Тайсон Ф'юрі, який взяв паузу в кар'єрі у 2024 році після двох поразок Усику. "Циганський король" прагне перемогти росіянина Махмудова, щоб далі поборотися за право втретє стати чемпіоном світу у надважкій вазі.

У команді Ф'юрі не відкидають можливість бою проти переможця протистояння між чемпіоном WBO Фабіо Вордлі й Даніелем Дюбуа. Також Тайсон прагне взяти реванш в Усика або зустрітися з Джошуа.

Вордлі – Дюбуа (9 травня)

Бій британців, в якому Вордлі вперше захищатиме пояс чемпіона, відбудеться 9 травня. Для Дюбуа це буде шанс вдруге стати чемпіоном світу після того, як у 2025 році він програв титул IBF Усику.

Слід зазначити, що з переможцем протистояння прагне зустрітися Усик.

Усик – Верховен (23 травня)

Головна подія весни відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Усик виставить на кін титул WBC у бою з Ріко Верховеном.

Для нідерландського бійця це буде тільки другий бій у кар'єрі за правилами боксу. Натомість для українця це один з останніх поєдинків у кар'єрі.