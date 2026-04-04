Заява голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг з'явилася у відповідь на критику через нібито зниження його інтересу до боксу. Про це повідомляє Boxing King Media.
Які боксерські бої відбудуться у 2026 році?
Промоутер нагадав, що нещодавно організував великий бій між Шакуром Стівенсоном і Теофімо Лопесом на "Медісон Сквер Гарден", а також протистояння Раяна Гарсії та Маріо Барріоса у Лас-Вегасі.
Туркі заінтригував новими мегафайтами за участю Усика, Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Сауля Альвареса та Раяна Гарсії.
Найближчим часом відбудеться бій Тайсона Ф'юрі проти Арсланбека Махмудова у Лондоні, а також чемпіонський поєдинок Олександр Усик – Ріко Верховен. Ми завершуємо переговори щодо вересневого бою Сауля Альвареса в рамках Riyadh Season, плануємо два бої для Ентоні Джошуа, ще один для Ф'юрі та ще один для Раяна в другій половині року,
– заявив промоутер.
Він додав: "Ось такий у мене графік на цей рік, коли я "зайнятий" і "не зацікавлений".
Коли відбудуться найближчі топ-бої?
Ф'юрі – Махмудов (11 квітня)
Уже 11 квітня на ринг повернеться Тайсон Ф'юрі, який взяв паузу в кар'єрі у 2024 році після двох поразок Усику. "Циганський король" прагне перемогти росіянина Махмудова, щоб далі поборотися за право втретє стати чемпіоном світу у надважкій вазі.
У команді Ф'юрі не відкидають можливість бою проти переможця протистояння між чемпіоном WBO Фабіо Вордлі й Даніелем Дюбуа. Також Тайсон прагне взяти реванш в Усика або зустрітися з Джошуа.
Вордлі – Дюбуа (9 травня)
Бій британців, в якому Вордлі вперше захищатиме пояс чемпіона, відбудеться 9 травня. Для Дюбуа це буде шанс вдруге стати чемпіоном світу після того, як у 2025 році він програв титул IBF Усику.
Слід зазначити, що з переможцем протистояння прагне зустрітися Усик.
Усик – Верховен (23 травня)
Головна подія весни відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Усик виставить на кін титул WBC у бою з Ріко Верховеном.
Для нідерландського бійця це буде тільки другий бій у кар'єрі за правилами боксу. Натомість для українця це один з останніх поєдинків у кар'єрі.