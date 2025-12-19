Роберт Гарсія поділився думками про бій Пол – Джошуа. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Що сказав Гарсія про бій Пол – Джошуа?

Колишній тренер Джошуа заявив, що ніколи не думав про те, що цей бій взагалі відбудеться. Він наголосив, що Пол настільки божевільний. що бере такі великі виклики, і при цьому заробляє шалені кошти.

Гарсія згадав, як у його часи боксери погоджувалися на мільйон доларів, щоб їх нокаутував Майк Тайсон. Тому він не звинувачує Пол у тому, що його можуть побити за 50 мільйонів доларів.

Неважливо те, що Ентоні Джошуа програв свій останній бій проти Дюбуа, чи те, які проблеми він переживає. Це неважливо. Він боксер і справжній боєць, і в нього велика ударна міць. У Джейка Пола не повинно бути жодного шансу проти Ентоні Джошуа. Ентоні Джошуа має наглухо його вирубити,

– сказав Гарсія.

Раніше Богдан Миронець висловився про бій між Полом та Джошуа. Він розповів, скільки раундів має тривати поєдинок.

Що Миронець сказав про бій Пол – Джошуа?

Миронець у коментарі LuckyPunch заявив, що батько Тайсона Ф'юрі влучно оцінив шанси Пола у бою проти Джошуа. За словами боксера, він погоджується з думкою, що британець має легко перемагати американця.

"Я з ним згоден і вважаю, що будь-який сценарій, при якому Джейк дійде до третього раунду, свідчитиме про певні домовленості. Я не вірю, що Джошуа піде на домовленості, тож вважаю, що британець має перемагати в перших 2 – 3 раундах", – сказав Миронець.

