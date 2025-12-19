Роберт Гарсія поділився думками про бій Пол – Джошуа. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
Що сказав Гарсія про бій Пол – Джошуа?
Колишній тренер Джошуа заявив, що ніколи не думав про те, що цей бій взагалі відбудеться. Він наголосив, що Пол настільки божевільний. що бере такі великі виклики, і при цьому заробляє шалені кошти.
Гарсія згадав, як у його часи боксери погоджувалися на мільйон доларів, щоб їх нокаутував Майк Тайсон. Тому він не звинувачує Пол у тому, що його можуть побити за 50 мільйонів доларів.
Неважливо те, що Ентоні Джошуа програв свій останній бій проти Дюбуа, чи те, які проблеми він переживає. Це неважливо. Він боксер і справжній боєць, і в нього велика ударна міць. У Джейка Пола не повинно бути жодного шансу проти Ентоні Джошуа. Ентоні Джошуа має наглухо його вирубити,
– сказав Гарсія.
Що Миронець сказав про бій Пол – Джошуа?
Миронець у коментарі LuckyPunch заявив, що батько Тайсона Ф'юрі влучно оцінив шанси Пола у бою проти Джошуа. За словами боксера, він погоджується з думкою, що британець має легко перемагати американця.
"Я з ним згоден і вважаю, що будь-який сценарій, при якому Джейк дійде до третього раунду, свідчитиме про певні домовленості. Я не вірю, що Джошуа піде на домовленості, тож вважаю, що британець має перемагати в перших 2 – 3 раундах", – сказав Миронець.
Пол – Джошуа: що відомо про бій?
Боксери битимуться на арені "Kaseya Center" у Маямі. Спортивне шоу має розпочатис о 3:00 за київським часом, а транслюватиме подію – Netflix.
Пол та Джошуа з'являться на рингу не раніше 5:00 за київським часом. Напередодні поєдинку британському боксеру ввели вагові обмеження.
Нещодавно з'явилася інформація, скільки Пол та Джошуа отримають коштів за поєдинок. "Ей Джей " заробить близько 60 мільйонів доларів, а у блогера гонорар становить 75 – 100 мільйонів доларів.
