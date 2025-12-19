Роберт Гарсия поделился мыслями о бое Пол – Джошуа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Что сказал Гарсия о бое Пол – Джошуа?

Бывший тренер Джошуа заявил, что никогда не думал о том, что этот бой вообще состоится. Он отметил, что Пол настолько сумасшедший. что берет такие большие вызовы, и при этом зарабатывает огромные средства.

Гарсия вспомнил, как в его времена боксеры соглашались на миллион долларов, чтобы их нокаутировал Майк Тайсон. Поэтому он не обвиняет Пол в том, что его могут побить за 50 миллионов долларов.

Неважно то, что Энтони Джошуа проиграл свой последний бой против Дюбуа, или то, какие проблемы он переживает. Это неважно. Он боксер и настоящий боец, и у него большая ударная мощь. У Джейка Пола не должно быть ни одного шанса против Энтони Джошуа. Энтони Джошуа должен наглухо его вырубить,

– сказал Гарсия.

Ранее Богдан Миронец высказался о бое между Полом и Джошуа. Он рассказал, сколько раундов должен длиться поединок.

Что Миронец сказал о бое Пол – Джошуа?

Миронец в комментарии LuckyPunch заявил, что отец Тайсона Фьюри точно оценил шансы Пола в бою против Джошуа. По словам боксера, он соглашается с мнением, что британец должен легко побеждать американца.

"Я с ним согласен и считаю, что любой сценарий, при котором Джейк дойдет до третьего раунда, будет свидетельствовать об определенных договоренностях. Я не верю, что Джошуа пойдет на договоренности, поэтому считаю, что британец должен побеждать в первых 2 – 3 раундах", – сказал Миронец.

