Роберт Гарсия поделился мыслями о бое Пол – Джошуа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
Что сказал Гарсия о бое Пол – Джошуа?
Бывший тренер Джошуа заявил, что никогда не думал о том, что этот бой вообще состоится. Он отметил, что Пол настолько сумасшедший. что берет такие большие вызовы, и при этом зарабатывает огромные средства.
Гарсия вспомнил, как в его времена боксеры соглашались на миллион долларов, чтобы их нокаутировал Майк Тайсон. Поэтому он не обвиняет Пол в том, что его могут побить за 50 миллионов долларов.
Неважно то, что Энтони Джошуа проиграл свой последний бой против Дюбуа, или то, какие проблемы он переживает. Это неважно. Он боксер и настоящий боец, и у него большая ударная мощь. У Джейка Пола не должно быть ни одного шанса против Энтони Джошуа. Энтони Джошуа должен наглухо его вырубить,
– сказал Гарсия.
Ранее Богдан Миронец высказался о бое между Полом и Джошуа. Он рассказал, сколько раундов должен длиться поединок.
Что Миронец сказал о бое Пол – Джошуа?
Миронец в комментарии LuckyPunch заявил, что отец Тайсона Фьюри точно оценил шансы Пола в бою против Джошуа. По словам боксера, он соглашается с мнением, что британец должен легко побеждать американца.
"Я с ним согласен и считаю, что любой сценарий, при котором Джейк дойдет до третьего раунда, будет свидетельствовать об определенных договоренностях. Я не верю, что Джошуа пойдет на договоренности, поэтому считаю, что британец должен побеждать в первых 2 – 3 раундах", – сказал Миронец.
Пол – Джошуа: что известно о бое?
Боксеры будут драться на арене "Kaseya Center" в Майами. Спортивное шоу должно начаться в 3:00 по киевскому времени, а транслировать событие будет – Netflix.
Пол и Джошуа появятся на ринге не раньше 5:00 по киевскому времени. Накануне поединка британскому боксеру ввели весовые ограничения.
Недавно появилась информация, сколько Пол и Джошуа получат средств за поединок. "Эй Джей" заработает около 60 миллионов долларов, а у блогера гонорар составляет 75 – 100 миллионов долларов.
