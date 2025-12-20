Многие прогнозировали победу Энтони Джошуа уже в первом раунде. Однако Джейк Пол выстоял почти шесть полных раундов, информирует 24 Канал.

К теме Джошуа нокаутировал Пола, который трижды побывал в нокдауне

Как Джошуа нокаутировал Пола?

По ходу пятого раунда Джейк дважды побывал в нокдауне. Но сумел продолжить поединок. Однако в шестой трехминутке противостояние было завершено. Джошуа зажал соперника на углу ринга и начал безжалостно избивать Пола, после одного из мощных ударов Джейк просто не выдержал и третий раз за бой оказался на канвасе.

Интересно, что Пол и в этом моменте довольно быстро поднялся на ноги, но рефери не позволил Полу-младшему продолжить битву.

Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде.

Как Джошуа нокаутировал Пола: смотрите видео

Anthony Joshua knocks out Jake Paul in the 6th #JakeJoshua pic.twitter.com/RZPGtBh38w - MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) 20 декабря, 2025 г

Сколько Пол и Джошуа заработали за бой?

Оба гарантированно заработают по 50 миллионов долларов. Заработок Джошуа возрастет до 60 миллионов благодаря просмотрам трансляции.

Зато Пол заработает несколько больше – от 75-ти до 100-та миллионов долларов. У Джейка есть преимущество из-за того, что он является совладельцем промоутерской компании MVP и участвует в распределении коммерческих доходов, в частности от сделки с Netflix.

Однако это гонорары о которых шла речь в СМИ и от инсайдеров.

Что сказал Джошуа после победного боя?

После триумфа в Майами Энтони поблагодарил публику за поддержку и отметил Пола. Энтони в комментарии Netflix Sports раскрыл свою главную цель на этот поединок. Команда британца поставила перед ним задачу добраться до соперника, прижать его и нанести вред, что ему и удалось сделать.

"Это заняло немного больше времени, чем я ожидал, но правый удар нашел свою цель. Джейк Пол сегодня выступил довольно хорошо. Я хочу отдать ему должное. Он поднимался снова и снова. Для него в ринге было тяжело, но он продолжал искать путь, старался. Для этого нужно настоящее мужество. Каждый, кто выходит в ринг и поднимает перчатки, заслуживает уважения. Поэтому мы должны отдать Джейку должное за то, что он снова и снова пытался. Молодец", – заявил Джошуа.

После чего Эй Джей обратился к Тайсону Фьюри, призвав его провести очный поединок.