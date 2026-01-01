По информации Boxing News, Александр Усик может подписать контракт с американским промоутером. Сообщается, что украинец имеет сразу три варианта для сотрудничества, передает 24 Канал.
С каким промоутером Усик может начать сотрудничество?
Сотрудничество с непобедимым украинцем хочет начать компания Top Rank, которую возглавляет Боб Арум. Известный промоутер славится своей работой с другими украинскими звездами бокса – Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком и Денисом Беринчиком.
На должность промоутера Усика претендуют компания PBC, которая сотрудничает с Джервонтой Дэвисом, а также Golden Boy. Владельцем последней является легенда бокса Оскар Де Ла Хойя.
Напомним, что перед реваншем с Даниэлем Дюбуа стало известно о завершении многолетнего сотрудничества Усика с промоутером Александром Красюком.
Также издание сообщило, что следующие бои Усика не будут происходить в рамках Riyadh Season, которую возглавляет Турки Аль-аш Шейх. Стало известно, что Турки навязывал украинцу встречу с непобедимым 20-летним британцем Мозесом Итаумой. Однако в команде Александра отказались от такого поединка.
С кем Усик хочет подраться в 2026 году?
Александр уже выразил свое желание провести бой против Деонтея Уайлдера. Стороны ведут переговоры о встрече, которая может состояться уже в первой половине 2026 года, если команды ударят по рукам.
World Boxing News сообщило дедлайн встречи. Усик может подраться против звездного американца в феврале марте 2026-го в Саудовской Аравии или Великобритании. Также рассматривается вариант с апрелем в США.
Какие последние новости об Александре Усике?
Эгис Климас, менеджер Усика, рассказал, что потенциальный бой против Уайлдера может состояться в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе в конце апреля или в начале мая.
Препятствием для данного противостояния может стать Дерек Чисора, который также стремится подраться с "Бронзовым бомбардировщиком". Британец уже обвинил Усика в срыве его очного поединка против Уайлдера.
Александр вместе со старшей дочерью Елизаветой съездил на вечер бокса, который состоялся 27 декабря в Эр-Рияде.