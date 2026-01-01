По информации Boxing News, Александр Усик может подписать контракт с американским промоутером. Сообщается, что украинец имеет сразу три варианта для сотрудничества, передает 24 Канал.

С каким промоутером Усик может начать сотрудничество?

Сотрудничество с непобедимым украинцем хочет начать компания Top Rank, которую возглавляет Боб Арум. Известный промоутер славится своей работой с другими украинскими звездами бокса – Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком и Денисом Беринчиком.

На должность промоутера Усика претендуют компания PBC, которая сотрудничает с Джервонтой Дэвисом, а также Golden Boy. Владельцем последней является легенда бокса Оскар Де Ла Хойя.

Напомним, что перед реваншем с Даниэлем Дюбуа стало известно о завершении многолетнего сотрудничества Усика с промоутером Александром Красюком.

Также издание сообщило, что следующие бои Усика не будут происходить в рамках Riyadh Season, которую возглавляет Турки Аль-аш Шейх. Стало известно, что Турки навязывал украинцу встречу с непобедимым 20-летним британцем Мозесом Итаумой. Однако в команде Александра отказались от такого поединка.

С кем Усик хочет подраться в 2026 году?

Александр уже выразил свое желание провести бой против Деонтея Уайлдера. Стороны ведут переговоры о встрече, которая может состояться уже в первой половине 2026 года, если команды ударят по рукам.

World Boxing News сообщило дедлайн встречи. Усик может подраться против звездного американца в феврале марте 2026-го в Саудовской Аравии или Великобритании. Также рассматривается вариант с апрелем в США.

Какие последние новости об Александре Усике?