Боксер из Львова Александр Грыцив в интервью 24 Канала предположил, кто из украинских бойцов может стать преемниками "золотой эры". Непобедимый боксер сделал самоуверенное заявление.

Кто станет преемником Усика в украинском боксе?

Грицив выделил себя и еще нескольких украинских боксеров, которые заявят о себе громко на весь мир.

Грыцив, Даниил Лозан. Думаю, что в следующем году мы увидим Александра Хижняка на профи-ринге. Также выделю Арсения Резниченко и Ярослава Михалушко,

– сказал Грицив.

Что известно об Александре Грициве?

26-летний украинский боксер, который дебютировал в профессионалах в 2020 году.

С тех пор одержал 12 побед, 8 из которых завершались нокаутом (данные BoxRec).

В своем крайнем бою Грицив успешно защитил титул WBC Francophone в бриджервейте, победив звездного земляка Сергея Радченко. К сожалению, последний не смог продолжить встречу уже на ее старте черех травму руки.

Александр имеет амбициозные цели и хочет получить титульный бой, к которому ему остался только один шаг.

Сколько боев осталось в карьере Усика?

В комментарии журналисту Dior-Ilkhom Iskhakov Усик рассказал, что до окончания карьеры ему остается провести всего три поединка.

"Три, думаю. Это мой план", – ответил Александр.

Ранее он рассказывал, что продолжит карьеру до 41-го года. Хотя до этого рассказывал, что победный реванш с Даниэлем Дюбуа стал для него предпоследним на профи-ринге. Однако Александр решил продолжить радовать своих фанов.