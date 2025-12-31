"Цвях" высказался о своем будущем в профессиональном ринге. В частности, он рассказал о планах относительно следующего поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал ESNEWS.
Что сказал Гвоздик о следующем бое?
Украинский боксер рассказал, что, возможно, проведет следующий бой в конце января 2026 года. Однако пока неизвестно, удастся ли устроить поединок в этот период.
Мы смотрим на конец января, но ничего еще не понятно. Я просто поддерживаю форму и готовность,
– сказал Гвоздик.
Напомним, что в последний раз он дрался против Энтони Голлавея. Украинский боксер победил американца техническим нокаутом в третьем раунде поединка.
Ранее появлялись слухи о том, что Гвоздик проведет бой с Альберто Рамиресом. Однако в комментарии "Спорт-Экспресс Украина" он опроверг информацию о поединке с венесуэльцем.
Что известно о Гвоздике?
В 2012 году украинский боксер завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Лондоне.
Гвоздик дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году. Украинский боксер провел 23 поединка, в которых одержал 21 победу и потерпел 2 поражения.
В 2018 – 2019 годах он владел чемпионским титулом WBC в полутяжелом весе.