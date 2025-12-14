Главным событием вечера бокса стало противостояние Александра Грицива и Сергея Радченко. Для последнего это был прощальный бой на профи-ринге, информирует 24 Канал.

Как закончился бой Грицив – Радченко?

С первых секунд львовянин выглядел очень мощно. Радченко почти не удавалось отвечать чем-то опасным.

Зато уже в первом тайме Грицив отправил своего опытного соперника на канвас. Сергей быстро поднялся на ноги и продолжил бой, но на его лице была большая гримаса боли. 38-летний боксер травмировал руку и продолжил драться только одной.

Видео, как Радченко отправили в нокдаун

Через несколько секунд Радченко перестал драться из-за невыносимой боли. Мечты о титуле в прощальном бою были разрушены. Грицив успешно защитил WBC Francophone в Бриджервейте. После завершения поединка промоутер и сам боксер из города Льва анонсировали грандиозные планы на будущее.

Отметим, что еще перед этим боем Грицив уверял в своей 100-процентной готовности к противостоянию в родных стенах.

Что сказали боксеры после боя?

Победитель противостояния выдал трогательную речь, в которой поблагодарил команду и посвятил свою победу любимой жене.

Хочу поблагодарить свою команду за тяжелую и долгую подготовку. Все работали на 100 процентов. Спасибо промоутеру Александру Колесникову. Но эту победу я хочу посвятить своей жене. Эти два месяца ты стала членом команды и забыла о том, что ты моя жена. Понимаю, насколько это сложно. Я тебе очень благодарен, люблю тебя,

– сказал Грицев.

С холодом на руке свою речь после боя выдал Радченко. Сергей нашел символизм даже в таком поединке. Радченко отметил, что его дебют на профи-ринге состоялся именно в городе Льва.

"Очень жаль, что так все получилось. Оторвался бицепс, такую травму я уже проходил. Это печально. Сегодня (13 декабря – 24 Канал) у меня был последний бой. Я благодарю бокс за эти 28 лет! Этот вид спорта научил улыбаться даже тогда, когда больно. Спасибо всем, за то что пришли. Спасибо за такой бой. Поздравляю Александра. Он молодой и перспективный парень. В 2014 году я дебютировал именно во Львове, поэтому для меня было очень символично закончить карьеру боксера именно в этом городе. Спасибо всем, спасибо великому виду спорта бокса", – заявил Радченко.

Видео речи Радченко после прощального боя

Какая статистика Грицива и Радченко?