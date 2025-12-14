Головною подією вечора боксу стало протистояння Олександра Гриціва та Сергія Радченка. Для останнього це був прощальний бій на профі-рингу, інформує 24 Канал.

Як закінчився бій Гриців – Радченко?

Із перших секунд львів'янин виглядав дуже потужно. Радченку майже не вдавалось відповідати чимось небезпечним.

Натомість вже у першому таймі Гриців відправив свого досвідченого суперника на канвас. Сергій швидко підійнявся на ноги та продовжив бій, але на його обличчі була велика гримаса болю. 38-річний боксер травмував руку та продовжив битись лише однією.

Відео, як Радченка відправили у нокдаун

Через декілька секунд Радченко перестав битись через нестерпний біль. Мрії про титул у прощальному бою були зруйновані. Гриців успішно захистив WBC Francophone у бріджервейті. Після завершення двобою промоутер та сам боксер зі міста Лева анонсували грандіозні плани на майбутнє.

Відзначимо, що ще перед цим боєм Гриців запевняв у своїй 100-відсотковій готовності до протистояння у рідних стінах.

Що сказали боксери після бою?

Переможець протистояння видав зворушливу промову, у якій подякував команді та присвятив свою перемогу коханій дружині.

Хочу подякувати своїй команді за тяжку та довгу підготовку. Усі працювали на 100 відсотків. Дякую промоутеру Олександру Колеснікову. Але цю перемогу я хочу присвятити своїй дружині. Ці два місяці ти стала членом команди і забула про те, що ти є моєю дружиною. Розумію, наскільки це складно. Я тобі дуже вдячний, люблю тебе,

– сказав Гриців.

Із холодом на руці свою промову після бою видав Радченко. Сергій знайшов символізм навіть у такому поєдинку. Радченко зазначив, що його дебют на профі-рингу відбувся саме у місті Лева.

"Дуже шкода, що так усе вийшло. Відірвався біцепс, таку травму я вже проходив. Це сумно. Сьогодні (13 грудня – 24 Канал) у мене був останній бій. Я дякую боксу за ці 28 років! Цей вид спорту навчив посміхатись навіть тоді, коли боляче. Дякую усім, за те що прийшли. Дякую за такий бій. Я вітаю Олександра. він молодий та перспективний хлопець. У 2014 році я дебютував саме у Львові, тому для мене було дуже символічно закінчити кар'єру боксера саме у цьому місті. Дякую усім, дякую величному виду спорту боксу", – заявив Радченко.

Відео промови Радченка після прощального бою

