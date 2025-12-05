Напередодні боксерського шоу 24 Канал поспілкувався із Олександром Грицівим. Боксер зі Львова розповів про очікування від майбутнього бою.

Що сказав Гриців перед боєм із Радченком?

Володар поясу WBC Francophone у бріджервейті запевнив, що із нетерпінням чекає на найближчий свій бій.

"З нетерпінням чекаю цього бою, адже це буде дуже крутий вечір для українського боксу в якому буде одразу 5 титульних поєдинків і круто що саме мій бій буде головним", – сказав Гриців.

Непереможний боксер назвав найсильнішу сторону свого майбутнього суперника. Гриців пригадав останній бій Радченка проти Кевіна Лерена, у якому Сергій програв.

Найсильніша сторона мого суперника – це досвід, адже він уже провів багато поєдинків з сильними та титулованими суперниками, особливо останній, в якому він боксував за пояс чемпіона світу з Кевіном Лареною. Ми з командою готові на сто відсотків, тому 13-го грудня ми покажемо потужний та яскравий бокс,

– заявив Гриців.

Також Олександр дав свій прогноз на бій Ентоні Джошуа проти Джейка Пола, який відбудеться 19 грудня 2025 року у Маямі (США).

Яку важливу заяву зробив Радченко перед боєм?

4 грудня 38-річний боксер виклав відео у своєму профілі в інстаграмі, у якому сповістив, що бій у Львові стане для нього останнім у професійній кар'єрі.

Я завершую кар'єру професійного боксера! 13-го грудня у Львові відбудеться мій бій з Олександром Грицівим за титул WBC Francophone, яким володіє Олександр. Це мій завершальний бій у професійній кар'єрі боксера,

– підписав відео Сергій.

Яка статистика Гриціва та Радченка у професіоналах?