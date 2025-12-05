Накануне боксерского шоу 24 Канал пообщался с Александром Грицивым. Боксер из Львова рассказал об ожиданиях от предстоящего боя.
Вот это да Непобедимый боксер бессмысленно потерял чемпионский пояс: что сделал Кроуфорд
Что сказал Грицив перед боем с Радченко?
Обладатель пояса WBC Francophone в Бриджервейте заверил, что с нетерпением ждет ближайшего своего боя.
"С нетерпением жду этого боя, ведь это будет очень крутой вечер для украинского бокса в котором будет сразу 5 титульных поединков и круто что именно мой бой будет главным", – сказал Грицив.
Непобедимый боксер назвал самую сильную сторону своего будущего соперника. Грицив вспомнил последний бой Радченко против Кевина Лерена, в котором Сергей проиграл.
Самая сильная сторона моего соперника – это опыт, ведь он уже провел много поединков с сильными и титулованными соперниками, особенно последний, в котором он боксировал за пояс чемпиона мира с Кевином Лареной. Мы с командой готовы на сто процентов, поэтому 13-го декабря мы покажем мощный и яркий бокс,
– заявил Грицив.
Также Александр дал свой прогноз на бой Энтони Джошуа против Джейка Пола, который состоится 19 декабря 2025 года в Майами (США).
Какое важное заявление сделал Радченко перед боем?
4 декабря 38-летний боксер выложил видео в своем профиле в инстаграме, в котором сообщил, что бой во Львове станет для него последним в профессиональной карьере.
Я завершаю карьеру профессионального боксера! 13-го декабря во Львове состоится мой бой с Александром Грицивым за титул WBC Francophone, которым владеет Александр. Это мой завершающий бой в профессиональной карьере боксера,
– подписал видео Сергей.
Радченко анонсировал окончание карьеры: смотрите видео
Какая статистика Грицива и Радченко в профессионалах?
Радченко провел на профи-ринге 11 победных боев (5 – нокаутом) при 8-ми поражениях (данные BoxRec). Последний раз боксировал против Лерены в начале мая 2025 года, в котором проиграл.
Зато Грицив пока идет в профессионалах без поражений – 11 побед (7 – нокаутом). Свой пояс львовянин завоевал благодаря победе над немцем Радом Рашидом (в марте 2025-го).