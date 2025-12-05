Накануне боксерского шоу 24 Канал пообщался с Александром Грицивым. Боксер из Львова рассказал об ожиданиях от предстоящего боя.

Что сказал Грицив перед боем с Радченко?

Обладатель пояса WBC Francophone в Бриджервейте заверил, что с нетерпением ждет ближайшего своего боя.

"С нетерпением жду этого боя, ведь это будет очень крутой вечер для украинского бокса в котором будет сразу 5 титульных поединков и круто что именно мой бой будет главным", – сказал Грицив.

Непобедимый боксер назвал самую сильную сторону своего будущего соперника. Грицив вспомнил последний бой Радченко против Кевина Лерена, в котором Сергей проиграл.

Самая сильная сторона моего соперника – это опыт, ведь он уже провел много поединков с сильными и титулованными соперниками, особенно последний, в котором он боксировал за пояс чемпиона мира с Кевином Лареной. Мы с командой готовы на сто процентов, поэтому 13-го декабря мы покажем мощный и яркий бокс,

– заявил Грицив.

Также Александр дал свой прогноз на бой Энтони Джошуа против Джейка Пола, который состоится 19 декабря 2025 года в Майами (США).

Какое важное заявление сделал Радченко перед боем?

4 декабря 38-летний боксер выложил видео в своем профиле в инстаграме, в котором сообщил, что бой во Львове станет для него последним в профессиональной карьере.

Я завершаю карьеру профессионального боксера! 13-го декабря во Львове состоится мой бой с Александром Грицивым за титул WBC Francophone, которым владеет Александр. Это мой завершающий бой в профессиональной карьере боксера,

– подписал видео Сергей.

Какая статистика Грицива и Радченко в профессионалах?