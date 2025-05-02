Суперником Сергія Радченка став чемпіон світу за версією WBC у бріджервейті Кевін Лерена. Це був домашній бій для опонента українського боксера, пише 24 Канал.

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Дострокова поразка українця

Вже зі старту поєдинку стало зрозуміло, що Лерена буде діяти першим номером. Радченко пропускав багато ударів та у другому раунді двічі побував у нокдауні. Однак зумів відновитись та продовжити двобій.

Але поєдинок тривав лише три раунди. Вже у наступній трихвилинці Лерена знову накинувся на українця та продовжив побиття Радченка. У команді українського боксера вирішили достроково припинити безжальне побиття свого підопічного, викинувши білий рушник.

Це свідчило про те, що команда Радченка відмовилась від продовження зустрічі, у якій Сергій міг отримати серйозні травми.

Кевін Лерена переміг Сергія Радченка технічним нокаутом та легко захистив свій пояс WBC у бріджервейті. Чемпіон світу у новій ваговій категорії завдав 38-річному Радченку 8-ї поразки у професійній кар'єрі при 11 перемогах (5 – нокаутом) у 18-ти боях. Це перше фіаско Сергія в останніх 5-ти поєдинках.

Для 32-річного Лерена ця перемога стала 31-ю (15 – нокаутом) при 3-х поразках у 34-х зустрічах.