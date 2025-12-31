Боксер зі Львова Олександр Гриців в інтерв'ю 24 Каналу припустив, хто з українських бійців може стати наступниками "золотої ери". Непереможний боксер зробив самовпевнену заяву.

Хто стане наступником Усика в українському боксі?

Гриців виділив себе та ще декількох українських боксерів, які заявлять про себе гучно на увесь світ.

Гриців, Данило Лозан. Думаю, що наступного року ми побачимо Олександра Хижняка на профі-рингу. Також виділю Арсенія Резніченка та Ярослава Михалушка,

– сказав Гриців.

Що відомо про Олександра Гриціва?

26-річний український боксер, який дебютував у професіоналах у 2020-му році.

Відтоді здобув 12 перемог, 8 із яких завершувались нокаутом (дані BoxRec).

У своєму крайньому бою Гриців успішно захистив титул WBC Francophone у бріджервейті, перемігши зіркового земляка Сергія Радченка. На жаль, останній не зміг продовжити зустріч вже на її старті черех травму руки.

Олександр має амбітні цілі та хоче отриматититульний бій, до якого йому залишився лише один крок.

Скільки боїв залишилось у кар'єрі Усика?

У коментарі журналісту Dior-Ilkhom Iskhakov Усик розповів, що до закінчення кар'єру йому залишається провести лише три поєдинки.

"Три, думаю. Це мій план", – відповів Олександр.

Раніше він розповідав, що продовжить кар'єру до 41-го року. Хоча до цього розповідав, що переможний реванш із Даніелем Дюбуа став для нього передостаннім на профі-рингу. Однак Олександр вирішив продовжити тішити своїх фанів.