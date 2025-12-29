Непереможний британець включив у цю топ-3 себе та ще двох зіркових земляків. Мова йде про Даніеля Дюбуа, який вже двічі програв Олександру Усику, та молодого Мозеса Ітауму, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Оце так Абсолютний чемпіон самовпевнено назвав боксерів кращих за Усика

Хто домінуватиме у хевівейті після відходу Усика?

Фабіо Вордлі впевнений, що саме ця трійка у найближчому майбутньому буде боротись за статус першого номера у королівській вазі.

Це питання завжди цікаве – хто саме зможе замінити ветеранів на вершині хевівейту. Впевнений, що до цього списку вхожу я, а також Дюбуа та Ітаума. Саме ми будемо боротися за статус найкращого. Тому є різні пояснення, зокрема вік Усика. Ми втрьох керуватимемо суперважким дивізіоном після того, як Олександр завершить кар'єру,

– сказав Вордлі.

Нагадаємо, що саме Усик зробив із Фабіо нового чемпіона світу. Сталось це після відмови українець від чемпіонського поясу WBO. За спиною британця 20 перемог (19 – нокаутом), одна нічия та жодної поразки.

До якого віку боксуватиме Усик?

У середин жовтня 2025-го Усик несподівано заявив про продовження кар'єри. Олександр зізнався, що хоче боксувати до 41-го року. Хоча до цього було багато розмов, що реванш проти Дюбуа став передостаннім поєдинком у кар'єрі непереможного українця.

"До 41 року я буду боксувати. А далі побудую академію спорту, буду там тренувати й тренуватися", – заявляв Усик у відео "Новини.LIVE".

Відзначимо, що у 2026 році Усик хоче провести бій проти Деонтея Вайлдера. Повідомляється, що сторони обох боксерів вже ведуть перемовини. Якщо вони домовляться, то двобій може відбутись у першій половині наступного року.

Який оновлений рейтинг P4P від The Ring?

Нещодавно авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. На першому місці опинився Усик. Сталось це після того, як Теренс Кроуфорд оголосив про закінчення кар'єри боксера. Саме американець до цього очолював цей рейтинг P4P.

На друге місце вистрибнув японець Наоя Іноуе, який 27 грудня переміг Давіда Пікассо в Ер-Ріяді. Цю перемогу на власні очі побачив Усик.