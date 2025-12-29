Японський боксер обирав боксерів беручи до уваги будь-яку вагову категорію. Наоя Іноуе самовпевнено поставив на перше місце себе, передає 24 Канал із посиланням на Boxingn News Online.

Хто кращий за Усика?

А от другим боксером, який є кращим за Усика за версією Іноуе, став Теренс Кроуфорд. Американець нещодавно оголосив про закінчення кар'єри боксера. Олександр же опинився аж на третій позиції.

Бійці, яких я зараз вважаю найкращими у світі? Я – перший, далі Кроуфорд, Усик та Бем Родрігес. Це ті четверо, які спадають на думку прямо зараз,

– сказав Іноуе.

Що відомо про останній бій Іноуе?

27 грудня Наоя провів бій проти Давіда Пісарро, який очолив вечір боксу The Ring V: Night of the Samurai.

Боксери не змогли достроково завершити двобій, тому переможця протистояння визначали судді. За їх рішенням, перемогу здобув Іноуе.

Японець став першим бійцем за 42 роки, який захистив титул чемпіона The Ring чотири рази поспіль протягом року.

Тепер за спиною Іноуе 32 звитяги (27 – нокаутом) та досі жодної поразки (дані BoxRec).

Після оголошення результату головного двобою у рингу з'явився Усик, який привітав тріумфатора. Також зі словами привітання Олександр звернувся до Іноуе у своєму інстаграмі.

"Вітаю! Ти продемонстрував рівень справжнього чемпіона. Видовищний бій та справжній дух воїна", – написав українець.

Водночас японець залишився незадоволений своїм виступом.

"Містер Усик прийшов подивитися мій бій. Але насправді я не дуже задоволений своїм виступом. Я повинен був виступити набагато краще", – сказав Наоя у коментарі Ready to Fight.

На якому місці Усик в оновленому рейтингу The Ring?

Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. До оновлення світовий рейтинг очолював Кроуфорд. Однак після його відходу на пенсію першим номером рейтингу став Усик, який підійнявся із другої сходинки.

До слова. Кроуфорд закінчив кар'єру на статистиці у 42 перемоги (31 – нокаутом), не зазнавши при цьому жодної поразки. Теренс здобув звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі, коли в останньому бою переміг Сауля Альвареса. Але швидко втратив цей статус через несплату комісійних.

Натомість Іноуе із третьої позиції стрибнув на другу. А топ-3 найкращих замикає Джессі Родрігес.

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

Олександр Усик Наоя Іноуе Джессі Родрігес Дмитро Бівол Артур Бетербієв Дзунто Накатані Шакур Стівенсон Давід Бенавідес Девін Хейні Оскар Колласо

Відзначимо, що раніше сам Усик твердо ставив Кроуфорда на перше місце рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.