Британський промоутер Франк Воррен сподівається, що Усик погодиться провести бій проти володаря тимчасового титулу WBC Агіта Кабаєла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Frank Warren's Queensberry Promotions.

Дивіться також Не Джошуа: Кличко може провести бій з боксером, якого побив Усик

Чому Усику пропонують бій з Кабаєлом?

Воррен, який є представником Кабаєла, вважає, що німецький боксер заслуговує зустрітися з Усиком, а також нагадав, що він є обов'язковим претендентом на титул WBC. Саме українець утримує цей пояс разом з титулами IBF та WBA.

Ба більше, промоутер заявив, що потенційно цей поєдинок збере багато глядачів на стадіоні та буде прибутковим. Він пропонує провести поєдинок у Німеччині, де живе багато українських біженців.

Ще він привабливий для вболівальників. Усі квитки на останній бій з Даміаном Книбою були розпродані за день. Ми могли б продати всі квитки чотири рази. Це привабливий для глядачів та фанатів боксер. Протистояння з Усиком – це великий бій, який збере стадіон. Адже Усик теж дуже цікавий для вболівальників. Багато українців живуть в Німеччині, але він сам по собі цікавий,

– заявив Воррен.

Цікавий факт. Німеччина стала боксерською домівкою для братів Кличків, які провели у цій країні значну частину своїх поєдинків. Наприклад, як свідчать дані BoxRec, Володимир Кличко виграв свій перший чемпіонський титул у німецькому Кельні.

Зі слів промоутера випливає, що 33-річний Кабаєл готовий почекати на зустріч з Усиком та провести проміжний бій з іншим опонентом.

"Я сподіваюся, що ми зможемо організувати це протистояння. Ми можемо провести один бій, а потім Агіт отримає шанс поборотися за титул, тому що ми зробимо все можливе, щоб це сталося", – резюмував він.

Що відомо про бій Усик – Кабаєл?