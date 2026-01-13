Девід Аллен не залишився осторонь та висловився про Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на David White Rhino Allen.
Що сказав Аллен про Усика?
Аллен заявив, що Усик найвидатніший боксер в історії, але все ж у нього є слабкі місця, зокрема, ближній бій. За словами британця, найкраще на цій дистанції працює Фабіо Вордлі, але у нього мало досвіду.
Також він назвав боксерів, які не змогли перемогти Усика, але зрештою Аллен вважає, що є один незручний суперник для Усика.
Ми бачили, що Джошуа і Дюбуа не здатні цього зробити. Я думаю, що Кабаєл - єдиний, хто може це зробити. Кабаєл достатньо свіжий. Я знаю, що Чжан (Чжилей – 24 канал) звалив його, але він піднявся. Стилістично він (Кабаєл – 24 канал) дуже незручний для нього (Усика – 24 канал),
– сказав Аллен.
Нещодавно Філіпп Хргович висловився щодо Усика. Хорватський боксер видав дуже впевнену заяву стосовно українського чемпіона.
Що сказав Хргович про Усика?
Хргович у коментарі Pro Boxing Fans заявив, що зможе перемогти Усика в очному протистоянні.
"Я впевнений, що переможу в будь-якому бою. Тому я вірю, що можу перемогти й Усика. Я великий хлопець, який завдає багато ударів і має хороше підборіддя. Тому я вірю, що можу перемогти будь-кого", – сказав Хргович.
Що відомо про наступний бій Усика?
Бій між Усиком та Вайлдером може відбутися у квітні – травні 2026 року, за словами Егіса Клімаса. Менеджер українця також повідомив, що поєдинок пройде в США.
Усик запросив добровільний захист титулу WBC у надважкій вазі у бою проти Деонтея Вайлдера і отримав дозвіл.
Нещодавно Френк Воррен назвав фаворита поєдинку Усик – Вайлдер. Промоутер вважає, що це українець, але і Деонтея не варто списувати раніше.