У розмові з BoxingScene 31-річний Вордлі впевнено заявив, що нокаутує Ф'юрі, як і будь-якого іншого суперника, пише 24 Канал. Він переконаний, що зможе наприкінці бою достроково зупинити свого більш іменитого опонента.
Що Фабіо Вордлі сказав про Тайсона Ф'юрі?
"Все буде так, як і в інших боях – я відправлю його в нокаут. Можливо, мені доведеться прийняти кілька ударів, можливо, програти кілька раундів, щось таке. Але в 10-му, 11-му, можливо, я збережу сили і для 12-го... Я вже пройшов 10-й, 11-й, тож, можливо, цього разу я збережу сили для 12-го, а потім витягну козир з рукава", – сказав Вордлі.
Британець також зазначив, що не вірив у те, що Ф'юрі безповоротно завершив кар'єру після двох поразок Усику. І в коментарі SkySports Вордлі закликав Тайсон підтвердити своє повернення на справі, тобто вийти в ринг.
Фабіо підкреслив, що готовий вести переговори про бій з Ф'юрі, але закликав не списувати його з рахунків у бою проти більш досвідченого суперника.
Можливо, він дивиться на це так, ніби для нього це легкий варіант: вийти з пенсії, провести бій, забрати титул чемпіона світу й рухатися далі до більших речей. Але, як уже не раз переконувалися інші бійці останнім часом, я – дуже незручний суперник,
– заявив британець.
Що відомо про Фабіо Вордлі?
Зірка Вордлі несподівано засяяла у жовтні 2025 року, коли він сенсаційно нокаутував Джозефа Паркера. Для Фабіо це була 20 перемога у 21 бою та перша проти іменитого опонента.
У листопаді 2025 року британець несподівано став чемпіоном світу за версією WBO. Файтично без поєдинку йому дістався пояс WBO, від якого відмовився Олександр Усик.
Український боксер ухвалив рішення не проводити офіційний захист титул WBO й таким чином втратив не тільки чемпіонський пояс, але й звання абсолютного чемпіона світу.
Наразі ні Усик, ні Вордлі не знають імен своїх наступних суперників. Проте українець кинув виклик колишньому чемпіону світу зі США Донтею Вайлдеру.