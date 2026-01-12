У розмові з BoxingScene 31-річний Вордлі впевнено заявив, що нокаутує Ф'юрі, як і будь-якого іншого суперника, пише 24 Канал. Він переконаний, що зможе наприкінці бою достроково зупинити свого більш іменитого опонента.

Що Фабіо Вордлі сказав про Тайсона Ф'юрі?

"Все буде так, як і в інших боях – я відправлю його в нокаут. Можливо, мені доведеться прийняти кілька ударів, можливо, програти кілька раундів, щось таке. Але в 10-му, 11-му, можливо, я збережу сили і для 12-го... Я вже пройшов 10-й, 11-й, тож, можливо, цього разу я збережу сили для 12-го, а потім витягну козир з рукава", – сказав Вордлі.

Британець також зазначив, що не вірив у те, що Ф'юрі безповоротно завершив кар'єру після двох поразок Усику. І в коментарі SkySports Вордлі закликав Тайсон підтвердити своє повернення на справі, тобто вийти в ринг.

Фабіо підкреслив, що готовий вести переговори про бій з Ф'юрі, але закликав не списувати його з рахунків у бою проти більш досвідченого суперника.

Можливо, він дивиться на це так, ніби для нього це легкий варіант: вийти з пенсії, провести бій, забрати титул чемпіона світу й рухатися далі до більших речей. Але, як уже не раз переконувалися інші бійці останнім часом, я – дуже незручний суперник,

– заявив британець.

Що відомо про Фабіо Вордлі?