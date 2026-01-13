Дэвид Аллен не остался в стороне и высказался об Усике. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на David White Rhino Allen.

Что сказал Аллен об Усике?

Аллен заявил, что Усик самый выдающийся боксер в истории, но все же у него есть слабые места, в частности, ближний бой. По словам британца, лучше всего на этой дистанции работает Фабио Уордли, но у него мало опыта.

Также он назвал боксеров, которые не смогли победить Усика, но в конце концов Аллен считает, что есть один неудобный соперник для Усика.

Мы видели, что Джошуа и Дюбуа не способны этого сделать. Я думаю, что Кабаел - единственный, кто может это сделать. Кабаэл достаточно свежий. Я знаю, что Чжан (Чжилей – 24 канал) свалил его, но он поднялся. Стилистически он (Кабаел – 24 канал) очень неудобен для него (Усика – 24 канал),

– сказал Аллен.

Недавно Филипп Хргович высказался относительно Усика. Хорватский боксер выдал очень уверенное заявление относительно украинского чемпиона.

Что сказал Хргович об Усике?

Хргович в комментарии Pro Boxing Fans заявил, что сможет победить Усика в очном противостоянии.

"Я уверен, что побежу в любом бою. Поэтому я верю, что могу победить и Усика. Я большой парень, который наносит много ударов и имеет хороший подбородок. Поэтому я верю, что могу победить любого", – сказал Хргович.

Что известно о следующем бое Усика?