Кадиру, который также тренировался с Мозесом Итаумой и Дереком Чисорой, заявил, что спарринг с Усиком был самым особенным для него. Об этом он сказал в комментарии Seconds Out.

Смотрите также После того, что произошло в бою Фьюри: есть ли у Верховена шанс побить Усика: что произошло в бою Фьюри: есть ли у Верховена шанс побить Усика

Что немецкий боксер рассказал об Усике?

Отвечая на вопрос, перенес ли он что-то полезное из лагеря Усика в свой, Кадиру сказал, что это сложно, ведь команда украинца держит в секрете свои тренировки.

Немецкий спортсмен поделился, что был вместе с Усиком только тогда, когда спарринговал.

Мы тренировались с ним только во время спаррингов, то есть я был с ним в зале только тогда, когда спарринговал. Остальные тренировки были в местных спортзалах в Испании или на улице. Только во время спаррингов мы тренировались с ним в одном месте,

– заявил боксер.

Кадиру также рассказал, что наблюдал за Усиком, что он делает.

"Он очень – очень много двигается. Он не стоит на месте. Просто двигается, и двигается, и двигается", – подчеркнул боец.

Спортсмен добавил, что Усик не давал ему советов, ведь не общается на английском. В то же время немец сказал, что украинец веселый и иногда шутит.

К какому бою готовится Усик?

39-летний чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF находится в Испании, где готовится к поединку против кикбоксера Рико Верховена. Их бой состоится 23 мая в Гизе возле величественных египетских пирамид.

Время от времени украинец на своей странице в инстаграме и других соцсетях публикует кадры тренировок. Благодаря этому стало известно, что в тренировочном лагере Усика находится известный украинский боксер Дмитрий Митрофанов, а также Егор Голуб.

Кроме того, вместе с Усиком тренируется бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Британский спортсмен даже успел весело провести время с детьми украинца, сыграв в баскетбол.

Почему важен бой Усик – Верховен?

Несмотря на то, что Верховен – это известный кикбоксер, поединок против Усика не будет выставочным, а состоится по правилам бокса. Более того, на кону боя будет стоять чемпионский пояс WBC, который удерживает украинец.

Чемпионский статус поединка, а также то, что Усик непобедимый боксер и лидер p4p по версии The Ring, свидетельствует о чрезвычайной важности противостояния для боксерского мира.

Хотя ряд экспертов уже приписали украинцу победу, есть немало специалистов, которые убеждены, что Верховен удивит мир. Среди них кикбоксер Донован Виссе, который сказал, что Рико – опасный боец.

Главным недостатком Верховена же называются отсутствие опыта в боксе, ведь его единственный бой состоялся в 2014 году против малоизвестного Яноша Финвери. Такое мнение поддержал и экс-тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский, который в комментарии 24 Каналу сказал, что Усик должен одержать уверенную победу.