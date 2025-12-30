38-летний боксер определил лучшего из обоих вариантов. Александр Гвоздик сделал ставку не на своих звездных земляков, передает 24 Канал со ссылкой на Sport-express.ua.

Вот так Тренер непобедимого боксера внезапно упрекнул Кличко

Кто лучше – Майк Тайсон или братья Кличко?

Гвоздик выбрал Майка Тайсона и аргументировал свой выбор.

Ну, это провокационный вопрос. Знаете, если бы они побоксировали, то мы бы узнали, кто лучше. Конечно, если говорить о вкладе в мировой бокс, то это Тайсон. Его знают все и во всем мире. Кличко, пожалуй, не так. Не хочу принизить их достижения, но Тайсон – есть Тайсон. Визитная карточка бокса,

– заявил Гвоздик.

Отметим, что братья Кличко уже завершили свою карьеру боксеров. Хотя Владимир все еще стремится стать самым возрастным чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана. Но полномасштабная война оттягивает этот легендарный камбэк в ринг.

Зато Майк Тайсон в ноябре 2024-го вернулся в профессиональный ринг с поражения от Джейка Пола. "Железный Майк" в своем инстаграме уже анонсировал предстоящий выставочный поединок против Флойда Мейвезера. Пока неизвестна точная дата и место проведения вечера бокса, но сообщалось, что встреча может состояться весной следующего 2026 года.

Победил бы Тайсон братьев Кличко?

Эвандер Холифилд принял участие в интересном опросе от Daily Mail. Легендарный экс-боксер предположил, есть ли кто-то из боксеров, который бы мог одолеть Владимира и Виталия Кличко.

Холифилд заверил, что именно Майк Тайсон мог бы победить в поединке против кого-то из украинских братьев. Зато не дал четкого ответа на то, смог бы "Железный Майк" одолеть Александра Усика.

Интересно, что Владимир Кличко никогда не мечтал стать боксером.

Почему в Германии умер бокс после эры Кличко?

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри сделал откровенное признание относительно перспектив и развития бокса в Германии. "Цыганский король" положительно оценил появление и будущее Агита Кабаела, который наконец сможет вернуть бокс в эту европейскую страну.

По мнению Тайсона, бокс в Германии умер после ухода братьев Кличко на пенсию.

"В Германии давно не было большой звезды. В начале 2000-х там были Кличко, Артур Абрахам, Марко Хук – настоящая эпоха. Потом после Кличко все будто умерло, образовалась пустота. Думаю, Агит может ее заполнить", – сказал Фьюри в комментарии Агит может ее заполнить" сказал Фьюри в комментарии DAZN.